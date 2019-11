Ci sono volute tre ore di discussioni per decidere. Sul tavolo, ricordiamo, c’erano tre proposte. Ad averla spuntata quella sostenuta da Lega e UDC (Unione democrativa di centro), che concedeva i crediti a patto che entro fine dell’anno prossimo il Municipio e LASA (Lugano Airport SA) appronti una nuova strategia per garantire un futuro allo scalo prendendo in considerazione il partenariato pubblico privato. E questo anche nell'ipotesi che non si riesca a ripristinare dei collegamenti di linea.

Sì del consiglio comunale di Lugano al salvataggio dell’aeroporto di Lugano-Agno. Con 43 sì, 11 no e un astenuto, il Legislativo ha dato il suo via libera al credito da quasi sei milioni di franchi per la copertura delle perdite fino al 2020 per Lugano Airport e la sua ricapitalizzazione così come chiedeva il Municipio.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lugano vuole salvare il suo aeroporto 26 novembre 2019 - 12:10 Sì del consiglio comunale di Lugano al salvataggio dell’aeroporto di Lugano-Agno. Con 43 sì, 11 no e un astenuto, il Legislativo ha dato il suo via libera al credito da quasi sei milioni di franchi per la copertura delle perdite fino al 2020 per Lugano Airport e la sua ricapitalizzazione così come chiedeva il Municipio. Ci sono volute tre ore di discussioni per decidere. Sul tavolo, ricordiamo, c’erano tre proposte. Ad averla spuntata quella sostenuta da Lega e UDC (Unione democrativa di centro), che concedeva i crediti a patto che entro fine dell’anno prossimo il Municipio e LASA (Lugano Airport SA) appronti una nuova strategia per garantire un futuro allo scalo prendendo in considerazione il partenariato pubblico privato. E questo anche nell'ipotesi che non si riesca a ripristinare dei collegamenti di linea. Bocciata la proposta di PLR e PPD (che alla fine hanno approvato il rapporto targato Lega e UDC, unico rimasto sul tavolo) che imponeva al CdA di LASA condizioni più severe con l’obiettivo di cedere lo scalo, risanato, ai privati. No anche alla proposta di PS e Verdi che limitava l’aiuto alla copertura del deficit, escludendo dunque la ricapitalizzazione e chiedeva un rapido disimpegno dell’ente pubblico dallo scalo. Resta l’incognita del referendum. I Verdi sono pronti a lanciarlo, resta da capire cosa faranno i socialisti. La sezione di Lugano deciderà sabato se appoggiare un'eventuale raccolta firme. Ecco il servizio di Infonotte della Radiotelevisione svizzera.