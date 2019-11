L'Ufficio federale di statistica ha analizzato in modo approfondito le differenze di qualità della vita tra chi ha un background migratorio e chi no.

Chi ha un passato migratorio ha generalmente una qualità di vita inferiore rispetto alle persone di nazionalità svizzera senza un simile background. Per la prima volta, l'Ufficio federale di statistica ha analizzato in maniera approfondita le differenze tra questi gruppi di popolazione.

Alcuni veicoli inquinanti non potranno più circolare nel centro di Ginevra in caso di allerta smog.

Dopo un'ampia discussione i delegati delle 24 chiese riformate cantonali hanno approvato a Berna il documento "matrimonio per tutti" con 49 voti favorevoli e 11 contrari. La decisione non riguarda però la celebrazione delle nozze davanti all'altare.

L’imam di Lugano Samir Radouan Gelassi non otterrà la nazionalità svizzera. Un’informativa dei servizi dell’intelligence svizzera ha bloccato la richiesta di naturalizzazione. Il religioso, che non ci sta, ha convocato i media per denunciare il suo caso.

La chiesa evangelica in Svizzera apre sui patrimoni omosessuali mentre all'imam di Lugano viene negata la naturalizzazione. Sono due dei temi che hanno fatto discutere in Svizzera. Interessante poi la gestione "verde" della circolazione a Ginevra o la constatazione che sul lavoro nascono sempre più amori. Da ultimo, chi ha un passato migratorio in famiglia è generalmente più povero.

In pillole La settimana in Svizzera

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 10 novembre 2019 - 18:30 La chiesa evangelica in Svizzera apre sui patrimoni omosessuali mentre all'imam di Lugano viene negata la naturalizzazione. Sono due dei temi che hanno fatto discutere in Svizzera. Interessante poi la gestione "verde" della circolazione a Ginevra o la constatazione che sul lavoro nascono sempre più amori. Da ultimo, chi ha un passato migratorio in famiglia è generalmente più povero. L’imam di Lugano Samir Radouan Gelassi non otterrà la nazionalità svizzera. Un’informativa dei servizi dell’intelligence svizzera ha bloccato la richiesta di naturalizzazione. Il religioso, che non ci sta, ha convocato i media per denunciare il suo caso. Dopo un'ampia discussione i delegati delle 24 chiese riformate cantonali hanno approvato a Berna il documento "matrimonio per tutti" con 49 voti favorevoli e 11 contrari. La decisione non riguarda però la celebrazione delle nozze davanti all'altare. Nei giorni di grande inquinamento a Ginevra le auto più inquinanti non potranno circolare. La circolazione verrà gestita tramite adesivi di sei colori diversi, a seconda della performance ecologica del veicolo. Chi ha un passato migratorio ha generalmente una qualità di vita inferiore rispetto alle persone di nazionalità svizzera senza un simile background. Per la prima volta, l'Ufficio federale di statistica ha analizzato in maniera approfondita le differenze tra questi gruppi di popolazione. In Svizzera, una persona su quattro ha avuto una relazione sentimentale con un collega o una collega. Giuridicamente niente vieta di innamorarsi sul posto di lavoro, naturalmente se la relazione è consenziente.