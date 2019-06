Manifestazioni in tutto il Paese in favore dell'uguaglianza sancita dalla Costituzione da quasi quarant'anni, ma non ancora realmente raggiunta.

Donne in sciopero per la parità in Svizzera

Le piazze delle principali località svizzere si sono colorate di viola venerdì in occasione dello sciopero indetto dalle donne per protestare contro le disparità di genere, ancora presenti soprattutto a livello salariale e culturale.

Berna fa troppo poco per tutelare le banche, specie quelle operanti in Ticino, alle prese con i "metodi arbitrari, e forse illegali", del fisco italiano. È quanto sostiene il consigliere agli Stati Fabio Abate che si dice insoddisfatto della risposta del governo alla sua interpellanza depositata a inizio marzo.

È arrivata i pochi giorni la risposta della Commissione europea alla lettera di venerdì del Consiglio federale sull'Accordo istituzionale raggiunto lo scorso novembre tra Berna e Bruxelles. Il contenuto è molto chiaro: si ai chiarimenti ma facciamo in fretta, anche perché comunque il testo non sarà modificato. E l'intesa su questi aspetti dovrà esserci entro il 18 giugno.

Le forti piogge cadute da lunedì hanno creato numerosi disagi in diverse regioni, in particolare nella Svizzera centrale, in Ticino e nei Grigioni.

Nella notte su mercoledì le violente precipitazioni che hanno colpito l'arco alpino hanno costretto i pompieri a fare gli straordinari in diverse regioni, dai Grigioni alla Romandia passando per la Svizzera Centrale. La viabilità è rimasta interrotta in diversi punti per alcune ore.

In Svizzera non si trovano più 31 medicamenti e 8 vaccini. E, come emerge sulla stampa domenicale, le scorte sono scarse per quasi 600 preparati. Una situazione che è peggiorata negli ultimi anni, anche perché la produzione mondiale di alcuni farmaci è concentrata in poche fabbriche cinesi.

in pillole La settimana in Svizzera

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 15 giugno 2019 - 09:00 La lettera di Juncker al governo federale con cui viene concessa un'ulteriore settimana per chiarire il testo dell'accordo istituzionale tra Ue e Svizzera, lo sciopero delle donne e i disagi provocati dal maltempo nelle regionisud-orientali della Confederazione sono stra i fatti più rilevanto della cronaca di questa settimana. In Svizzera non si trovano più 31 medicamenti e 8 vaccini. E, come emerge sulla stampa domenicale, le scorte sono scarse per quasi 600 preparati. Una situazione che è peggiorata negli ultimi anni, anche perché la produzione mondiale di alcuni farmaci è concentrata in poche fabbriche cinesi. Nella notte su mercoledì le violente precipitazioni che hanno colpito l'arco alpino hanno costretto i pompieri a fare gli straordinari in diverse regioni, dai Grigioni alla Romandia passando per la Svizzera Centrale. La viabilità è rimasta interrotta in diversi punti per alcune ore. È arrivata i pochi giorni la risposta della Commissione europea alla lettera di venerdì del Consiglio federale sull'Accordo istituzionale raggiunto lo scorso novembre tra Berna e Bruxelles. Il contenuto è molto chiaro: si ai chiarimenti ma facciamo in fretta, anche perché comunque il testo non sarà modificato. E l'intesa su questi aspetti dovrà esserci entro il 18 giugno. Berna fa troppo poco per tutelare le banche, specie quelle operanti in Ticino, alle prese con i "metodi arbitrari, e forse illegali", del fisco italiano. È quanto sostiene il consigliere agli Stati Fabio Abate che si dice insoddisfatto della risposta del governo alla sua interpellanza depositata a inizio marzo. Le piazze delle principali località svizzere si sono colorate di viola venerdì in occasione dello sciopero indetto dalle donne per protestare contro le disparità di genere, ancora presenti soprattutto a livello salariale e culturale.