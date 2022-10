In aumento i poveri a Ginevra aiutati dal Guardaroba sociale

L'associazione invita a fare delle donazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di "Vestiaire social". © Keystone / Christian Beutler

A Ginevra le difficoltà economiche delle fasce più modeste della popolazione sono sempre più evidenti. Lo testimonia la grande crescita delle richieste che ogni giorno arrivano al "Guardaroba sociale", un centro che raccoglie e distribuisce abiti gratuiti. Dall'inizio dell'anno i beneficiari sono aumentati del 46%.

Il Guardaroba sociale di Ginevra, co-gestito dal Centro protestante di Ginevra e dalla Caritas, distribuisce vestiti e scarpe alle persone più indigenti. Ultimamente sta assistendo a un preoccupante aumento del numero di beneficiari. Le distribuzioni di abbigliamento sono aumentate di quasi il 46% tra il 2021 e il 2022.

Per far fronte all'afflusso di richieste, il Guardaroba sociale ha dovuto trasferirsi in locali più ampi. "Cerchiamo di avere un'accoglienza calorosa, un bel negozio e volontari preparati per mantenere il legame sociale con i beneficiari. Molte persone si vergognano o temono di essere stigmatizzate. L'obiettivo è che non si sentano come in un servizio di emergenza", spiega Typhaine Guihard, responsabile dei locali.

