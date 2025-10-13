“Il movimento Antifa va dichiarato illegale in Svizzera”

Nel week end una manifestazione non autorizzata ha portato al ferimento di 18 agenti. Keystone-SDA

All’indomani dei disordini a Berna, il consigliere di Stato Philippe Müller propone di vietare il movimento Antifa, ritenuto responsabile di atti violenti, e chiede pene più severe per chi partecipa a manifestazioni non autorizzate.

2 minuti

Keystone-ATS

“Basta con la violenza di estrema sinistra, il movimento Antifa deve essere dichiarato illegale”. Lo sostiene Philippe Müller, consigliere di stato a Berna e responsabile del Dipartimento sicurezza, all’indomani dei disordini avvenuti durante la manifestazione pro-Palestina di sabato nella città federale.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Berna, 18 poliziotti feriti in scontri alla manifestazione pro-Palestina Questo contenuto è stato pubblicato al Durante la manifestazione, non autorizzata, a favore della Palestina tenutasi sabato a Berna, 18 poliziotti sono rimasti feriti. Lo ha reso noto domenica la polizia cantonale davanti ai media, stilando il bilancio dei violenti scontri fra dimostranti e forze dell’ordine. Di più Berna, 18 poliziotti feriti in scontri alla manifestazione pro-Palestina

In dichiarazioni rilasciate a Keystone-ATS il politico del Partito liberale radicale (PLR, destra) chiede che su Antifa – rete di militanti di sinistra radicale che si identificano nella cosiddetta azione antifascista, opponendosi all’estrema destra e praticando attivismo contro razzismo, sessismo e discriminazione sociale – venga effettuata una verifica da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione. La proibizione servirebbe non da ultimo per proteggere le forze di polizia, che sono state nuovamente oggetto di massicci attacchi.

Gli agenti hanno invitato più volte i dimostranti a disperdersi, ricorda il 62enne: alcuni hanno obbedito, ma molti hanno ignorato l’ingiunzione. Oggi questo atteggiamento rappresenta solo una contravvenzione, punibile con una multa: dovrebbe invece essere qualificato come delitto, afferma l’esperto con doppia laurea, in agronomia e in giurisprudenza. Sarebbe così possibile trattenere per più di 24 ore i facinorosi che partecipano a manifestazioni non autorizzate e metterli in carcere preventivo, se sussiste il sospetto di reato.

Alla manifestazione sono stati notati anche bambini piccoli e persino neonati: secondo Müller quello dei loro genitori è un comportamento irresponsabile che andrebbe segnalato alle ARP, le autorità regionali di protezione.

Articoli più popolari I più discussi