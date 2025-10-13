Berna, 18 poliziotti feriti in scontri alla manifestazione pro-Palestina

La manifestazione non era autorizzata. Keystone-SDA

Una manifestazione non autorizzata a sostegno della Palestina ha provocato gravi disordini a Berna, con decine di feriti tra le forze dell’ordine, danni materiali ingenti e centinaia di persone fermate dalla polizia.

Keystone-ATS

Durante la manifestazione, non autorizzata, a favore della Palestina tenutasi sabato a Berna, 18 agenti della polizia sono rimasti feriti. Lo ha reso noto domenica la polizia cantonale davanti ai media, stilando il bilancio dei violenti scontri fra dimostranti e forze dell’ordine.

I feriti sono 16 uomini e 2 donne. Quattro di loro sono finiti in ospedale per accertamenti, ha riferito durante una conferenza stampa il vicecapo regionale della polizia bernese Michael Bettschen, ma nel frattempo sono già stati dimessi.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 12 ottobre 2025:

Hanno riportato traumi da esplosione, contusioni, escoriazioni e lacerazioni. L’equipaggiamento protettivo ha evitato il peggio. Anche due manifestanti sarebbero rimasti feriti, “ma non abbiamo ulteriori dettagli”, ha precisato Bettschen.

I partecipanti al corteo, durato tutto il pomeriggio e terminato solo verso le 20.30, hanno tentato più volte di sfondare i cordoni della polizia. Le forze dell’ordine sono state attaccate con materiale pirotecnico e da cantiere, mobili, pietre, bottiglie, estintori e laser. Dal canto loro, gli agenti hanno utilizzato idranti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma.

Danni per milioni di franchi

Ingenti i danni materiali, che, secondo Bettschen, ammontano a milioni di franchi. A fare le spese dei disordini sono stati in particolare almeno 57 edifici, così come nove veicoli della polizia.

In totale, 536 persone, provenienti da tutta la Svizzera, sono state fermate e sottoposte a controlli nei locali della polizia. Una di queste era già ricercata. Per una parte di esse scatterà la denuncia: tra i reati ipotizzati vi sono quelli di danneggiamento, violazione di domicilio, lesioni personali e incendio intenzionale.

Nel suo intervento, il municipale e responsabile della sicurezza Alec von Graffenried ha criticato l’eccesso di violenza, facendo notare come gli scontri abbiano completamente oscurato il contenuto politico del raduno e definendo “inaccettabile” il comportamento dei manifestanti. Un altro corteo pro-Palestina è peraltro previsto il prossimo 15 di novembre.

