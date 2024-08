Il fatturato di Edelweiss prende il volo

La compagnia elvetica intende rinnovare, allargandola, la sua flotta. Keystone / Ennio Leanza

La compagnia aerea elvetica specializzata in voli charter ha registrato nel 2023 il fatturato record di 830 milioni di franchi.

Fatturato record nel 2023 per Edelweiss: la compagnia aerea elvetica specializzata nei voli per vacanzieri ha contabilizzato ricavi per 830 milioni di franchi, il 23% in più del 2022. E l’esercizio in corso si annuncia all’insegna di un’ulteriore crescita.

L’anno scorso il numero dei passeggeri è salito di un quarto, raggiungendo i 2,7 milioni. La quantità dei voli è progredita del 14% e anche il tasso di occupazione ha mostrato un’evoluzione positiva, passando da 76% all’83%, ha indicato il vettore aereo in una conferenza stampa organizzata martedì.

La compagnia sta inoltre rinnovando la flotta: il comparto a lungo raggio riceverà sei Airbus A350 in sostituzione degli attuali cinque A340. Il primo A350 – un aereo che consuma meno carburante del modello precedente – sarà utilizzato da Edelweiss a partire da marzo 2025. Queste novità permetteranno alla società di crescere ulteriormente in termini di giro d’affari, che è atteso intorno a 870 milioni di franchi. I viaggiatori dovrebbero raggiungere quota 3 milioni.

Edelweiss è stata fondata nel 1995 e ha sede all’aeroporto di Zurigo. Dal primo novembre 2008 fa parte del gruppo Lufthansa. A lungo raggio serve oltre 20 destinazioni nelle Americhe, in Africa, e Asia. Edelweiss è la parola tedesca che designa la stella alpina, fiore che in forma stilizzata compare sul timone di coda degli aeromobili della compagnia.

