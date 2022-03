Il crescente interesse per le pagine in russo di swissinfo.ch

swissinfo.ch, che viene declinata in 10 lingue, è un'unità aziendale della Società radiotelevisiva svizzera. © Keystone / Peter Schneider

Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, il servizio SWI swissinfo.ch in lingua russa ha più che triplicato i suoi utenti, la maggior parte dei quali proviene dall'Ucraina.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 marzo 2022 - 21:17

tvsvizzera.it/fra

Un'informazione libera in russo che non sia pubblicato in Russia o in Ucraina. Questo è la missione di swissinfo.ch nella sua versione russa. Così oggi, dai 50'000 utenti iniziali si sono raggiunti i 162'000 visitatori. La maggior parte, ovvero il 32%, proviene dall’Ucraina, il 23% dalla Russia, il 9% dalla Svizzera e il 5% dalla Polonia. Il restante è sparso tra gli altri Paesi.

Il canale in russo Link esternoè nato dieci anni fa e viene gestito da un team composto da quattro persone: tre di loro sono giornalisti di nazionalità russa, mentre la quarta è ucraina ed è la responsabile marketing e comunicazione.

Il team è collocato a Berna e produce contenuti propri, anche se in minima parte. Principalmente articoli nel campo delle connessioni bilaterali tra Svizzera e Russia e degli affari esteri. "Il nostro mandato - spiega il vice redattore capo Reto Gysi von Wartburg - è offrire il punto di vista svizzero sui fatti: le persone vogliono capire quali siano le ricadute del conflitto sulla Svizzera o quali siano le conseguenze delle sanzioni prese da Berna."

Swissinfo, di cui fa parte anche tvsvizzera.it, offre notizie in dieci lingue: oltre al russo, in mandarino, arabo, giapponese, portoghese, spagnolo, inglese, tedesco, francese e italiano.

