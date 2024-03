Il 60% di svizzeri si è già occupato di persone con disturbi mentali

Attualmente nella Confederazione 2,1 milioni di persone stanno sostenendo attivamente una persona affetta da una o più malattie psichiche.

Il 59% della popolazione adulta in Svizzera (circa 4,3 milioni di persone) ha già sostenuto attivamente una persona malata di mente della propria cerchia. Attualmente si stima che a farlo siano in 2,1 milioni, riporta uno studio pubblicato dall’istituto di ricerca SotomoCollegamento esterno. È la prima volta che viene effettuato un sondaggio in questo senso.

Ciò è ovviamente molto importante per chi è affetto da disturbi psichici. Il 58% di queste persone, infatti, afferma che dovrebbe dipendere da un ulteriore aiuto professionale se non ricevesse il sostegno di amici e/o parenti.

Tre quarti delle persone che si occupano di una persona affetta da una malattia mentale ammettono che si tratta di un ruolo psicologicamente stressante. Più della metà ritiene che non si faccia abbastanza per aiutare il contesto sociale dei e delle pazienti.

Una delle richieste avanzate è quella di ottenere un migliore accesso alle informazioni e avere maggiori opportunità di condividere le proprie esperienze. Sempre tre intervistati/e su quattro pensano di ricevere troppa poca comprensione per il sostegno che forniscono. Spesso, infatti, questo lavoro di sostegno ha conseguenze psichiche anche su di loro.

Oltre due terzi delle persone coinvolte nell’indagine sta svolgendo questo ruolo da almeno un anno e un terzo da più di cinque. Secondo Sotomo, più è lungo tale periodo, maggiore è il potenziale di conflitto tra assistiti e assistenti. Inoltre, una persona su tre ha vissuto l’esperienza di avere a che fare con un malato di mente in famiglia già nella propria infanzia. La maggioranza di queste persone afferma che questa situazione le ha fatte soffrire.

Anche tra chi non si occupa direttamente di persone malate, i disturbi mentali non sono un terreno sconosciuto: il 90% delle persone interrogate, infatti, afferma di conoscere almeno una persona affetta da un disturbo mentale, mentre il 73% afferma di conoscerne più di una.

Per realizzare lo studio sono state interrogate online 2’042 persone della Svizzera tedesca e francese tra il 14 e il 27 novembre del 2023. Il sondaggio è stato commissionato da Stand by YouCollegamento esterno, organizzazione che riunisce i cari delle persone affette da disturbi psichici. Non ci sono invece dati riguardanti la Svizzera italiana.

Stand by You Stand by You (SBY) è un’organizzazione ombrello che riunisce diverse associazioni di parenti di persone affette da disturbi mentali. L’obiettivo di SBY, come si legge sul sito, è quello di “rendere le testimonianze di parenti e confidenti più visibili, udibili e tangibili e contribuire a rendere la psichiatria in Svizzera più sostenibile, efficace e umana”.

