Ignazio Cassis non vuole la prima classe per i funzionari della Confederazione

La business class, un'eccezione e non più la regola. KEYSTONE

ll personale del Dipartimento federale degli affari esteri ha l'obbligo di viaggiare in economy dal primo settembre. Eccezioni sono possibili, ma sono sottoposte a previa autorizzazione.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj

Si parla molto di tagli alle spese della Confederazione in queste ultime settimane: Berna intende risparmiare in tutti i settori, ad eccezione di quello militare. Una nuova soluzione giunge dal consigliere federale Ignazio Cassis, che ha abolito per le e i funzionari del Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE) da lui guidato i viaggi in prima classe e business class. Secondo quanto si legge sul sito del Blick, che riporta venerdì la notizia, il potenziale di risparmio sarebbe di quattro milioni di franchi. Per il solo DFAE si tratta di 1,5 milioni.

Quello del DFAE è il dipartimento che affronta più spese di viaggio per il suo personale, proprio per la natura delle sue operazioni. Dal primo settembre di quest’anno le regole sono chiare: qualunque sia la durata del viaggio da affrontare, bisogna prenotare un volo in economy. Eccezioni sono possibili, ma la richiesta va fatta per iscritto alla direzione competente.

Sempre stando a quanto riportato dal Blick, la proposta di viaggiare in economy non è stata accolta con grande favore da tutti i dipartimenti. Anche la collega di partito di Cassis, la liberale radicale direttrice del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Karin Keller-Sutter ha proposto la soluzione “Economy Only” per i suoi funzionari e funzionarie, ma, per ora, senza successo.

A prescindere dal pacchetto di economie della Confederazione, comunque, l’Ufficio federale del personale sta attualmente analizzando la proposta di rendere obbligatori i viaggi in classe economica, stando a quanto ha indicato il DFF al Blick.

Il quotidiano ricorda inoltre che quattro anni fa l’allora ministra dell’ambiente Simonetta Sommaruga aveva introdotto per ragioni ecologiche e non finanziarie, l’obbligo di volare in economy per i voli medio-brevi (ossia quelli di meno di nove ore di durata).

