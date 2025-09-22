I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso e-ID verso l’approvazione, abolizione del valore locativo ancora incerta Questo contenuto è stato pubblicato al La nuova legge sull’e-ID dovrebbe superare lo scoglio delle urne. Più incerto il destino dell’altro tema in votazione, secondo l’ultimo sondaggio SSR. Di più e-ID verso l’approvazione, abolizione del valore locativo ancora incerta

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Sicurezza ferroviaria, la Svizzera stringe le viti, l’Italia teme il caos Questo contenuto è stato pubblicato al Berna punta a rafforzare i controlli per prevenire futuri disastri, le associazioni di categoria italiane denunciano un’iniziativa unilaterale che rischia di mandare in tilt l’interoperabilità europea. Di più Sicurezza ferroviaria, la Svizzera stringe le viti, l’Italia teme il caos

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Zurigo, la città che rischia di diventare solo per ricchi Questo contenuto è stato pubblicato al Zurigo, cuore pulsante della finanza e della tecnologia svizzera, si trova oggi al centro di una crisi abitativa che mette a dura prova chi cerca casa a prezzi accessibili. Di più Zurigo, la città che rischia di diventare solo per ricchi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Permesso “G” per gli apprendisti frontalieri valido per tutta la durata del tirocinio Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio degli Stati ha approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti la mozione che chiede di concedere agli apprendisti frontalieri un permesso “G” valido per tutta la durata del loro tirocinio, anziché rinnovarlo ogni anno. Di più Permesso “G” per gli apprendisti frontalieri valido per tutta la durata del tirocinio

Altri sviluppi Lavoro ed economia Galleria del San Gottardo, cronaca di un intoppo annunciato Questo contenuto è stato pubblicato al La costruzione della seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo, un’opera strategica da 2,14 miliardi di franchi per la Svizzera, è nel caos. Di più Galleria del San Gottardo, cronaca di un intoppo annunciato

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Il sogno di un treno che colleghi Zurigo a Venezia passando attraverso le Dolomiti Questo contenuto è stato pubblicato al Il cuore dell’Europa alpina interconnesso da treni, da Nord e Sud e da Est a Ovest. Per molti è un sogno, ma c’è chi fa la sua piccola parte tirando in quella direzione. Di più Il sogno di un treno che colleghi Zurigo a Venezia passando attraverso le Dolomiti

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi Qui Svizzera Molto rumore per nulla? Zurigo vota sul destino dei soffiatori di foglie Questo contenuto è stato pubblicato al Nella città più grande della Svizzera, il “più famoso utensile elettrico al mondo” è oggetto di un referendum popolare. Di più Molto rumore per nulla? Zurigo vota sul destino dei soffiatori di foglie

Altri sviluppi Destinazione Svizzera La Svizzera, “patria del minigolf” Questo contenuto è stato pubblicato al Un architetto paesaggista svizzera ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione delle regole del minigolf. Il primo “vero” impianto è stato creato ad Ascona, in Ticino. Di più La Svizzera, “patria del minigolf”

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Matrimonio e fisco: quarant’anni di battaglia per l’equità Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, a differenza dell’Italia, le coppie sposate vengono tassate congiuntamente: i due redditi vengono considerati come un unico reddito familiare, portando alla cosiddetta “penalizzazione del matrimonio”. Di più Matrimonio e fisco: quarant’anni di battaglia per l’equità

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Quando Milano cede il passo a Roma Questo contenuto è stato pubblicato al L’acquisizione di Mediobanca da parte della banca Monte dei Paschi di Siena e la nuova legge sull’IA sono ampiamente commentata dalla stampa svizzera. Di più Quando Milano cede il passo a Roma