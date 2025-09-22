I servizi della settimana scelti per te

Sicurezza ferroviaria, la Svizzera stringe le viti, l’Italia teme il caos
Berna punta a rafforzare i controlli per prevenire futuri disastri, le associazioni di categoria italiane denunciano un’iniziativa unilaterale che rischia di mandare in tilt l’interoperabilità europea.
Zurigo, la città che rischia di diventare solo per ricchi
Zurigo, cuore pulsante della finanza e della tecnologia svizzera, si trova oggi al centro di una crisi abitativa che mette a dura prova chi cerca casa a prezzi accessibili.
Permesso “G” per gli apprendisti frontalieri valido per tutta la durata del tirocinio
Il Consiglio degli Stati ha approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti la mozione che chiede di concedere agli apprendisti frontalieri un permesso “G” valido per tutta la durata del loro tirocinio, anziché rinnovarlo ogni anno.
Il sogno di un treno che colleghi Zurigo a Venezia passando attraverso le Dolomiti
Il cuore dell’Europa alpina interconnesso da treni, da Nord e Sud e da Est a Ovest. Per molti è un sogno, ma c’è chi fa la sua piccola parte tirando in quella direzione.
Un architetto paesaggista svizzera ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione delle regole del minigolf. Il primo “vero” impianto è stato creato ad Ascona, in Ticino.
Matrimonio e fisco: quarant’anni di battaglia per l’equità
In Svizzera, a differenza dell’Italia, le coppie sposate vengono tassate congiuntamente: i due redditi vengono considerati come un unico reddito familiare, portando alla cosiddetta “penalizzazione del matrimonio”.
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
