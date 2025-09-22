I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Treno merci al portale nord della Galleria di base del San Gottardo.

Relazioni italo-svizzere

Sicurezza ferroviaria, la Svizzera stringe le viti, l’Italia teme il caos

Questo contenuto è stato pubblicato al Berna punta a rafforzare i controlli per prevenire futuri disastri, le associazioni di categoria italiane denunciano un’iniziativa unilaterale che rischia di mandare in tilt l’interoperabilità europea.

palazzi a zurigo

Svizzera, istruzioni per l’uso

Zurigo, la città che rischia di diventare solo per ricchi

Questo contenuto è stato pubblicato al Zurigo, cuore pulsante della finanza e della tecnologia svizzera, si trova oggi al centro di una crisi abitativa che mette a dura prova chi cerca casa a prezzi accessibili.

Un'apprendista

Relazioni italo-svizzere

Permesso “G” per gli apprendisti frontalieri valido per tutta la durata del tirocinio

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio degli Stati ha approvato con 34 voti favorevoli e 3 astenuti la mozione che chiede di concedere agli apprendisti frontalieri un permesso “G” valido per tutta la durata del loro tirocinio, anziché rinnovarlo ogni anno.

Gli scavi al portale sud di Airolo.

Lavoro ed economia

Galleria del San Gottardo, cronaca di un intoppo annunciato

Questo contenuto è stato pubblicato al La costruzione della seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo, un’opera strategica da 2,14 miliardi di franchi per la Svizzera, è nel caos.

Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

persona gioca a minigolf e un'altra tiene un ombrello

Destinazione Svizzera

La Svizzera, “patria del minigolf”

Questo contenuto è stato pubblicato al Un architetto paesaggista svizzera ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione delle regole del minigolf. Il primo “vero” impianto è stato creato ad Ascona, in Ticino.

Coppia appena sposata a bordo lago.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Matrimonio e fisco: quarant’anni di battaglia per l’equità

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, a differenza dell’Italia, le coppie sposate vengono tassate congiuntamente: i due redditi vengono considerati come un unico reddito familiare, portando alla cosiddetta “penalizzazione del matrimonio”.

Quali sono i temi d'attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Lo skyline di Milano

Relazioni italo-svizzere

Quando Milano cede il passo a Roma

Questo contenuto è stato pubblicato al L’acquisizione di Mediobanca da parte della banca Monte dei Paschi di Siena e la nuova legge sull’IA sono ampiamente commentata dalla stampa svizzera.

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

