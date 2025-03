I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Se nel Paese della farmaceutica scarseggiano i medicinali

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera mancano centinaia di farmaci: il caso emblematico è quello del Temesta, un ansiolitico introvabile per quasi due anni quando in Italia ce n’era in abbondanza.

Di più Se nel Paese della farmaceutica scarseggiano i medicinali