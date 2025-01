I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Franco Debenedetti: la mia fuga “in Isvizzera” per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste Questo contenuto è stato pubblicato al Nel libro Due lingue, due vite: i miei anni svizzeri 1943-1945 il manager ed ex senatore della Repubblica italiana racconta il diario della fuga in Svizzera per sfuggire ai nazifascisti. Di più Franco Debenedetti: la mia fuga “in Isvizzera” per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste

Altri sviluppi Scoprire il mondo e le guerre ottocentesche attraverso le opere dello “svizzero d’Italia” Carlo Bossoli Questo contenuto è stato pubblicato al È nato a Lugano e a Lugano è stato sepolto. Ma nel mezzo, la vita del pittore italo-svizzero è stata quella di un artista girovago. A lui, la Pinacoteca Giovanni Zuest di Rancate ha dedicato una ricca mostra. Di più Scoprire il mondo e le guerre ottocentesche attraverso le opere dello “svizzero d’Italia” Carlo Bossoli

Altri sviluppi Il ritorno del nucleare in Svizzera? Questo contenuto è stato pubblicato al La strada per assicurare in futuro elettricità alla Confederazione pareva tracciata: avanti tutta con le rinnovabili. E invece, colpo di scena: il Governo rimette sul tavolo un’opzione che divide, quella dell’energia atomica. Di più Il ritorno del nucleare in Svizzera?

Altri sviluppi Informarsi per integrarsi, la lingua italiana usata come mezzo Questo contenuto è stato pubblicato al I media hanno un ruolo importante nella creazione dell’identità nazionale. Ne abbiamo parlato con due professionisti del mestiere. Di più Informarsi per integrarsi, la lingua italiana usata come mezzo

Altri sviluppi In Svizzera la strada resta libera per le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici Questo contenuto è stato pubblicato al Un certificato antimafia per le imprese italiane in Svizzera non è né opportuno né necessario. È il parere espresso dal Consiglio federale in un rapporto pubblicato il 6 dicembre scorso. Di più In Svizzera la strada resta libera per le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici

Altri sviluppi Calibrare l’immigrazione tra necessità economiche e tensioni sociali Questo contenuto è stato pubblicato al In molti Paesi sviluppati come la Svizzera sono perlopiù gli arrivi di popolazione straniera ad alimentare la crescita demografica. Esiste una giusta misura? Di più Calibrare l’immigrazione tra necessità economiche e tensioni sociali

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi I droni dell’esercito svizzero che non possono volare (e non sopportano il freddo) Questo contenuto è stato pubblicato al L’acquisto di sei droni da ricognizione di produzione israeliana sta mettendo nell’imbarazzo le forze armate elvetiche, criticate dal Controllo federale delle finanze. Di più I droni dell’esercito svizzero che non possono volare (e non sopportano il freddo)

Altri sviluppi Le auto elettriche accelerano nel mondo, ma rallentano in Svizzera e Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Le vendite di automobili elettriche sono in aumento a livello mondiale. Non però in Italia, Svizzera e in generale in Europa, dove il mercato ha subito il primo calo dopo anni di crescita. Di più Le auto elettriche accelerano nel mondo, ma rallentano in Svizzera e Italia

Altri sviluppi Vino bianco e bollicine soppiantano il rosso in un mondo che beve sempre meno Questo contenuto è stato pubblicato al Continua il calo di consumo di vino in Italia e in Svizzera, come nel resto del mondo. La produzione scende, le superfici coltivate a vite diminuiscono. In questo difficile contesto l’Italia resta il primo produttore mondiale e il primo esportatore di vini. Di più Vino bianco e bollicine soppiantano il rosso in un mondo che beve sempre meno

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi In Italia una riforma scolastica che fa parlare di sé Questo contenuto è stato pubblicato al La riforma scolastica varata dal Governo Meloni trova un’eco anche in Svizzera. In questa rassegna stampa settimanale sui temi italiani di cui si sono occupati i giornali svizzeri vi parliamo anche delle isole minori, del terremoto dell’Aquila e di una pista di bob controversa. Di più In Italia una riforma scolastica che fa parlare di sé