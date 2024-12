I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Il Politecnico federale di Losanna introduce il numero chiuso per gli studenti stranieri

Questo contenuto è stato pubblicato al Per garantire un elevato standard di qualità nell’insegnamento, in un contesto in cui il numero degli studenti e delle studentesse cresce a un ritmo più rapido rispetto alle risorse finanziarie disponibili, il Politecnico federale di Losanna ha deciso di introdurre un numero chiuso per l’accesso al primo anno di Bachelor.

Di più Il Politecnico federale di Losanna introduce il numero chiuso per gli studenti stranieri