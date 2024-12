Trenitalia e Ferrovie svizzere sono le migliori compagnie in Europa

Un convoglio di Trenitalia sfreccia sulla linea del San Gottardo, nei pressi di Wassen. Keystone / Urs Flueeler

Sorprendenti risultati di uno studio condotto dall’ong T&E che ha messo a confronto 27 operatori ferroviari, concentrandosi sulla qualità del servizio e i prezzi dei biglietti.

Chi l’avrebbe detto, le tanto bistrattate Ferrovie italiane (FS) – che anche di recente sono state al centro di polemiche dovute a disservizi, guasti e ritardi – hanno ottenuto un riconoscimento a livello internazionale.

L’impresa di trasporto italiana – o meglio, il suo braccio operativo Trenitalia – si piazza infatti al primo posto, seguita subito dopo dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), nella speciale classificaCollegamento esterno stilata da Transport and Environement (T&E)Collegamento esterno, la Federazione europea per i trasporti e l’ambiente che raggruppa le organizzazioni continentali che si battono in favore della mobilità sostenibile.

Costo dei biglietti e puntualità

I principali criteri in base ai quali Trenitalia primeggia, sempre secondo T&E, nel Vecchio Continente, sono il costo dei biglietti e l’affidabilità del servizio. Tra gli otto parametri presi in considerazione sulle tratte di media e lunga percorrenza figurano anche l’offerta di sconti, le politiche di compensazione, l’offerta di treni notturni e gli spazi dedicati alle biciclette.

In questo quadro la società controllata dal Gruppo Ferrovie dello Stato offre, a detta dell’associazione di Bruxelles, uno dei migliori rapporti qualità-prezzo del continente ed eccelle in quasi tutte le categorie, ad eccezione dell’offerta per i viaggiatori che hanno le biciclette al seguito.

Il suo punteggio totale è di 7,7 su dieci: pochi decimali sopra le FFS che hanno ottenuto 7,4 punti (e che non sono peraltro conosciute per gli esigui prezzi dei biglietti). Al terzo posto si piazza la ceca RegioJet, anch’essa valutata con 7,4 punti.

Nel dettaglio Trenitalia risulta in assoluto la prima della classe, con il punteggio massimo (10) nell’ambito delle tariffe speciali e degli sconti e riceve comunque buoni voti per i treni notturni (9), l’esperienza del viaggiatore (8,9) e sistema di prenotazione (8,3) mentre, contrariamente a un’opinione abbastanza diffusa, non eccelle per il livello dei prezzi dei biglietti ordinari (6,4) ed è nettamente insufficiente (5) riguardo al trasporto delle biciclette accompagnate.

I punti di forza delle FFS

Le ferrovie elvetiche si distinguono invece per il loro sistema di prenotazione (9,7) e ottengono buone valutazioni in tema di esperienza del viaggiatore (8) e in affidabilità/puntualità (7,8), collocandosi al vertice – ma questa non è certo una sorpresa clamorosa – tra i 27 operatori presi in esame. La bocciatura è senza appello invece sui treni notturni (3,5) che effettivamente, negli ultimi decenni, sono stati sostanzialmente cancellati dall’ex regia federale.

T&E punta l’indice invece su Eurostar, la società che gestisce i collegamenti ferroviari veloci tra Londra, Parigi, Bruxelles e Amsterdam sotto la Manica che, secondo il suo giudizio (4,9 punti), non solo è la peggiore compagnia del continente, ma è anche la più costosa. I prezzi della controllata di Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Voyageurs sono il doppio della media europea e non garantiscono la qualità del servizio, spiega l’ong, che critica in particolare la sua mancanza di puntualità.

+ I numeri del gigante ferroviario svizzero

Anche Deutsche Bahn (DB) e Société nationale des chemins de fer français (SNCF) si classificano male per quanto riguarda i prezzi, che rappresentano il 25% del punteggio finale. Le tariffe speciali per famiglie o determinate fasce di età premiano la bulgara Balgarski Darzavni Zeleznici (BDZ), Comboios de Portugal (CP), Hellenic Trains (Grecia), la svedese Statens Järnvägar (SJ) e gli operatori italiani Italo e Trenitalia mentre le compagnie più puntuali, dopo le FFS, sono la belga SNCB e l’iberica Renfe. A questo proposito va sottolineato che solo 11 dei 27 operatori ferroviari raggiungono tassi di puntualità superiori all’80%.

“Prezzi alle stelle”

Con questo studio, ha spiegato Victor Thévenet, coordinatore per il settore ferroviario del think tank europeo, “T&E desidera offrire un quadro di confronto completo”. La questione che emerge chiaramente, ha rilevato l’esperto, sono i prezzi dei biglietti alle stelle che stanno allontanando i passeggeri dai treni.

“Per sprigionare tutto il potenziale della ferrovia, dobbiamo rendere i biglietti più accessibili” e questa “è una responsabilità che devono assumersi sia il settore, sia i governi: gli operatori ferroviari devono fissare tariffe adeguate alla clientela, mentre gli Stati e l’UE devono garantire una concorrenza equa e tariffe ferroviarie più basse (…) per rendere i viaggi in treno accessibili a tutti gli europei”.

A questo proposito la ricerca, sottolinea T&E, mostra che prezzi più alti non garantiscono un servizio migliore: le ferrovie austriache (ÖBB) e Trenitalia hanno un migliore rapporto qualità-prezzo in Europa, mentre Eurostar e Avanti, pur applicando tariffe elevate, forniscono servizi inferiori. L’aspetto positivo, indica Victor Thévenet , consiste nel fatto che l’UE si sta muovendo “per imporre finalmente alle compagnie ferroviarie la condivisione dei loro titoli di trasporto sulle piattaforme di prenotazione per consentire la prenotazione di itinerari transfrontalieri con un solo clic”.

