I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Altri sviluppi Novità per gli utenti della Pedemontana, l’autostrada fantasma Questo contenuto è stato pubblicato al Dal primo gennaio 2025 gli automobilisti che non hanno sistemi automatici di pagamento (come il Telepass) riceveranno notifiche via email che ricorderanno loro di pagare il pedaggio. Di più Novità per gli utenti della Pedemontana, l’autostrada fantasma

Altri sviluppi

Altri sviluppi Il ruolo del Ticino negli Anni di piombo tra armi, arresti e rifugi Questo contenuto è stato pubblicato al Dal rapimento di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse ai legami tra i terroristi italiani e la Svizzera, quando la lotta armata passava anche dal Ticino. Di più Il ruolo del Ticino negli Anni di piombo tra armi, arresti e rifugi

Altri sviluppi

Altri sviluppi “Scolari ospiti” in un Paese ostile, la storia dei figli dei migranti italiani in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La storia dei lavoratori italiani in Svizzera vista con gli occhi dei loro figli. Ragazzi e ragazze costretti a frequentare le scuole italiane dapprima e quelle svizzere in seguito come “scolari ospiti”, in attesa che i genitori decidessero di rientrare con la tutta la famiglia in Patria. Di più “Scolari ospiti” in un Paese ostile, la storia dei figli dei migranti italiani in Svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Sempre più super-ricchi emigrano e la Svizzera affronta una crescente concorrenza internazionale Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 si prevede che quasi 130’000 milionari lasceranno il loro Paese d’origine. La Svizzera è una destinazione privilegiata, ma la competizione è più intensa. Di più Sempre più super-ricchi emigrano e la Svizzera affronta una crescente concorrenza internazionale

Altri sviluppi

Altri sviluppi Crisi dell’acciaio svizzero, il difficile cammino degli aiuti statali Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo federale, nonostante le sollecitazioni di alcuni ambienti politici, non intende intervenire a sostegno del settore, come avviene da decenni in Italia. Di più Crisi dell’acciaio svizzero, il difficile cammino degli aiuti statali

Altri sviluppi

Altri sviluppi Peter Maag, il direttore d’orchestra svizzero con Verona nel cuore Questo contenuto è stato pubblicato al Nella capitale italiana della lirica, Peter Maag ha lasciato un’impronta indissolubile, materializzatasi in una fondazione che forma e valorizza giovani talenti nel campo della musica. Di più Peter Maag, il direttore d’orchestra svizzero con Verona nel cuore

>> Volete scoprire i temi d’attualità in Italia che hanno suscitato interesse in Svizzera? La nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi L’Italia dice addio a un mito nato oltre 75 anni fa Questo contenuto è stato pubblicato al Quali sono i temi che riguardano l’Italia che questa settimana hanno suscitato interesse nella Confederazione? Di più L’Italia dice addio a un mito nato oltre 75 anni fa

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi La parola svizzera in italiano dell’anno è “non binario” Questo contenuto è stato pubblicato al È “non binario” la parola svizzera dell’anno 2024 in italiano, seguita da “allerta meteo” e “nomofobia”. Lo rende noto martedì in un comunicato la Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW). Di più La parola svizzera in italiano dell’anno è “non binario”

Altri sviluppi

Altri sviluppi Nella Svizzera tedesca il prezzo medio del caffè al bar supera ormai 4,50 franchi Questo contenuto è stato pubblicato al Il prezzo di un caffè nei ritrovi pubblici a nord delle Alpi è aumentato di nove centesimi rispetto al 2023 ed è ormai in media di 4,58 franchi. Di più Nella Svizzera tedesca il prezzo medio del caffè al bar supera ormai 4,50 franchi

Altri sviluppi

Altri sviluppi Sciare in Svizzera costa, negli ultimi 20 anni lo skipass è aumentato del 41% Questo contenuto è stato pubblicato al In 20 anni i prezzi degli skipass sono aumentati drasticamente. Se nel 2005 lo skipass giornaliero medio in Svizzera costava 51 franchi, nel 2024 raggiunge i 72 franchi. Secondo alcuni operatori del settore, i prezzi potrebbero ulteriormente salire. Di più Sciare in Svizzera costa, negli ultimi 20 anni lo skipass è aumentato del 41%