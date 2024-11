I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Altri sviluppi La rete autostradale svizzera non sarà ampliata Questo contenuto è stato pubblicato al L’elettorato svizzero ha respinto domenica il progetto di estensione di sei tratte della rete autostradale elvetica. Il “no” l’ha spuntata con il 52,7% dei voti. Di più La rete autostradale svizzera non sarà ampliata

Altri sviluppi

Altri sviluppi Alptransit, il mancato completamento “è un errore storico” Questo contenuto è stato pubblicato al Per l’economista Remigio Ratti la realizzazione integrale della linea ferroviaria veloce lungo l’asse nord-sud riveste un’importanza strategica per la Svizzera, che rischia di essere bypassata a est e a ovest dalle nuove trasversali alpine estere. Di più Alptransit, il mancato completamento “è un errore storico”

Altri sviluppi

Altri sviluppi In Svizzera si voterà ancora per facilitare la naturalizzazione Questo contenuto è stato pubblicato al Gli svizzeri torneranno a votare per facilitare agli stranieri residenti l’ottenimento del passaporto elvetico. “Action Quatre Quarts” ha infatti presentato alla Cancelleria federale più di 100’000 firme valide per la sua iniziativa popolare “Per un diritto alla cittadinanza moderno (iniziativa per la democrazia)”. Di più In Svizzera si voterà ancora per facilitare la naturalizzazione

Altri sviluppi

Altri sviluppi Il Premio italo-svizzero Balzan a biologo dell’Università di Basilea Questo contenuto è stato pubblicato al C’è anche un po’ di Svizzera nel palmarès del premio internazionale Balzan, che ogni anno assegna generosi riconoscimenti a quattro personaggi che si sono distinti in varie discipline del sapere umano. La cerimonia si è tenuta giovedì a Roma. Di più Il Premio italo-svizzero Balzan a biologo dell’Università di Basilea

Altri sviluppi

Altri sviluppi I tesori ‘svizzeri’ dell’antica Cales tornano a Santa Maria Capua Vetere Questo contenuto è stato pubblicato al Oltre 2’500 reperti archeologici trafugati in Italia e poi in parte venduti illegalmente nella Confederazione sono stati riconsegnati alle autorità della Penisola e sono ora esposti nel Museo dell’antica Capua. Di più I tesori ‘svizzeri’ dell’antica Cales tornano a Santa Maria Capua Vetere

Altri sviluppi

Altri sviluppi Salario minimo “a regime” in Ticino Questo contenuto è stato pubblicato al Il parlamento cantonale approva definitivamente il progetto, innalzando l’importo minimo della paga oraria. L’80% della manodopera coinvolta nella misura di natura sociale risiede all’estero. Di più Salario minimo “a regime” in Ticino

Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Avete sentito la storia dell’azienda svizzera che installa rilevatori di risate? Questo contenuto è stato pubblicato al La compagnia assicurativa Baloise sta testando la frequenza delle risate in un ufficio per migliorare la soddisfazione sul lavoro. A chi non ride abbastanza viene inviata un’e-mail con un video divertente. Di più Avete sentito la storia dell’azienda svizzera che installa rilevatori di risate?

Altri sviluppi

Altri sviluppi Dentisti svizzeri e la concorrenza degli studi odontoiatrici italiani Questo contenuto è stato pubblicato al I costi della salute in Svizzera esplodono ma non quelli odontoiatrici. La concorrenza degli studi dentisti esteri, soprattutto italiani, esiste ma negli anni non è aumentata. Nel frattempo, sono sempre di più i dentisti che operano in Ticino che non hanno conseguito il titolo di studio in Svizzera. Di più Dentisti svizzeri e la concorrenza degli studi odontoiatrici italiani

Altri sviluppi

Altri sviluppi La prima neve semina il caos in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Fino a 20 centimetri di neve sono caduti tra giovedì e venerdì fino in pianura in diverse regioni svizzere, mandando in tilt la rete di trasporti. Di più La prima neve semina il caos in Svizzera