I servizi della settimana scelti per te

La crescita economica non fa bene alla mobilità transfrontaliera

Questo contenuto è stato pubblicato al I trasporti pubblici sono stati potenziati e riscuotono un notevole successo nella Svizzera italiana e nell’area insubrica ma l’incessante incremento del traffico vanifica, almeno in parte, i progressi in questo ambito.

L'Italia cerca in India gli infermieri per il Servizio sanitario nazionale

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo italiano vuole assumere personale infermieristico indiano. L’obiettivo è quello di reclutare 10’000 infermieri per ovviare anche alla mancanza di personale che fugge all’estero, Ticino compreso.

L'universo del creatore di Alien in mostra a Torino

Questo contenuto è stato pubblicato al A dieci anni dalla scomparsa di Hans Ruedi Giger, il Museo Storico Nazionale d’Artiglieria dell’Esercito – Mastio della Cittadella di Torino ospita, fino al 16 febbraio 2025, l’esposizione Beyond Alien: H.R. Giger, un grande omaggio a uno degli artisti più affascinanti e controversi del secondo Novecento.

Piazza della Loggia, Berna non estraderà Marco Toffaloni

Questo contenuto è stato pubblicato al Negato l’accompagnamento coattivo per il presunto terrorista che vive nei Grigioni, poiché il reato di strage per il quale è a processo a Brescia è prescritto in Svizzera.

