I servizi della settimana scelti per te

Questo contenuto è stato pubblicato al Le lavoratrici e i lavoratori frontalieri rimasti senza lavoro in Svizzera pesano troppo sulla cassa disoccupazione francese: è l’allarme lanciato dal padronato e da alcuni eletti, che chiedono a Parigi di intervenire.

Questo contenuto è stato pubblicato al Como vanta numeri più importanti, battelli attivi tutto l’anno e fama mondiale. Lugano, da parte sua, promette discrezione e organizzazione. Entrambe si collocano in cornici da sogno, ma entrambe hanno anche buoni margini di miglioramento e cooperazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al Accordo tra Svizzera e Italia per sopprimere il divieto di cabotaggio, una misura per cercare di indirizzare l’utenza verso i trasporti pubblici e decongestionare le strade. Il parlamentare Simone Gianini: occorrono massicci investimenti ferroviari in Italia.

