I servizi della settimana scelti per te

Caro lettore, cara lettrice,

Negli ultimi giorni abbiamo avuto qualche problema tecnico per l’invio della nostra newsletter settimana. Per questa ragione, la nostra selezione di articoli arriva solo ora nella vostra casella di posta elettronica. Ci scusiamo per l’inconveniente. Buona lettura!

Altri sviluppi L’eccezione tutta elvetica della Banca nazionale svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La Banca nazionale svizzera, a differenza della maggioranza delle altre banche centrali europee, non appartiene allo Stato. Le sue azioni sono detenute in parte dai Cantoni e dalle banche cantonali ma anche da cittadini privati, stranieri inclusi. Tra i più grandi azionisti c’è infatti un miliardario tedesco. Di più L’eccezione tutta elvetica della Banca nazionale svizzera

Altri sviluppi Il crack è ormai ovunque in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Dal 2020 ad oggi il consumo di crack è triplicato in Svizzera francese e si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il Paese, anche a Lugano. La testimonianza di una consumatrice: “Per me è difficile accettare di essere sempre alla ricerca di un cristallo, penso solo al crack”. Di più Il crack è ormai ovunque in Svizzera

Altri sviluppi La migliore ambasciatrice in Italia prepara le valigie Questo contenuto è stato pubblicato al All’inizio del prossimo anno Monika Schmutz Kirgöz lascerà l’ambasciata svizzera a Roma ed è quindi tempo per i bilanci. Di più La migliore ambasciatrice in Italia prepara le valigie

Altri sviluppi La radicalità di Jean Tinguely in mostra a Milano Questo contenuto è stato pubblicato al A Milano l’Hangar Bicocca questo autunno cala l’asso: “Jean Tinguely” è la più estesa retrospettiva realizzata in Italia dopo la scomparsa dell’artista svizzero e sarà in mostra dal 10 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025. Di più La radicalità di Jean Tinguely in mostra a Milano

Altri sviluppi La lista della spesa svizzera per comporre la propria scorta d’emergenza Questo contenuto è stato pubblicato al Le autorità svizzere hanno lanciato martedì una campagna per richiamare l’attenzione della popolazione sull’importanza di avere nelle proprie cantine delle scorte di emergenza in caso di crisi. Di più La lista della spesa svizzera per comporre la propria scorta d’emergenza

Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi “Tra 10 anni sciare costerà dai 200 ai 300 franchi al giorno” Questo contenuto è stato pubblicato al Si va verso uno skipass quasi impagabile per la grande maggioranza della popolazione? Ne è convinto uno dei responsabili degli impianti di risalita di Flims-Laax. Di più “Tra 10 anni sciare costerà dai 200 ai 300 franchi al giorno”

Altri sviluppi Far timbrare il cartellino per i minuti passati al bagno è legale Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale cantonale di Neuchâtel ha dato ragione a un’azienda orologiera che deduce le pause per la toilette del personale dall’orario di lavoro. Di più Far timbrare il cartellino per i minuti passati al bagno è legale

Altri sviluppi Il lupo attacca nell’Alto Varesotto Questo contenuto è stato pubblicato al Documentata una predazione alle pendici del Monte Lema, la prima confermata nella provincia confinante con la Svizzera. Confagricoltura ed allevatori chiedono soluzioni. Di più Il lupo attacca nell’Alto Varesotto