Una manifestazione a Berna contro l’acqua in bottiglia

La protesta nasce in seguito allo scandalo Henniez.

“Stop all’imbottigliamento dell’acqua”: sarà questo lo slogan della manifestazione indetta per domenica a Berna da diversi collettivi per protestare contro i processi di depurazione delle acque minerali adottati da Nestlé Waters, filiale del colosso di Vevey (canton Vaud). All’origine della vicenda le recenti rivelazioni riguardanti il marchio Henniez.

L’azienda è accusata di aver trattato illegalmente la sua acqua in bottiglia e di averla venduta senza informarne i consumatori. Il filtraggio dell’acqua di Henniez a carbone attivo è stato nascosto per anni da Nestlé Waters: si tratta di un sistema vietato, scoperto nello stabilimento vodese nel 2020 e rimosso alla fine del 2022.

