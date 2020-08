Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Il portale nord. Keystone / Urs Flueeler

A poco meno di quarant'anni dall'apertura, sono iniziati i lavori preparatori per la costruzione del secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo. Un'opera che l'Ufficio federale delle strade (Ustra) presenta come a basso impatto: il materiale di scavo sarà quasi tutto recuperato, e in buona parte riutilizzato sul posto per progetti di rinaturalizzazione. Ma non è l'unica peculiarità dell'opera.

Il raddoppio, approvato in votazione popolare, è stato voluto dal Consiglio federale (governo) per agevolare il risanamento dell'attuale tunnel. I lavori richiederanno una chiusura totale, durante la quale il traffico non dovrà più essere deviato sul passo del San Gottardo: basterà imboccare la nuova galleria. Al termine, entrambe le canne saranno aperte al traffico ma a una sola corsia di marcia, così da non aumentare i volumi di transito. Il rischio di incidenti frontali sarà però ridotto quasi a zero -la circolazione sarà a doppio senso solo durante le deviazioni temporanee- e la presenza di una corsia d'emergenza eviterà la chiusura del tunnel per la semplice panne di un veicolo.

Benché non si stia ancora scavando, a Göschenen e Airolo si è iniziato a lavorare ai primi di giugno, conferma Eugenio Sapia, portavoce Ustra a Bellinzona, filiale che condurrà i lavori del raddoppio. "A Göschenen vengono posate delle reti paramassi per proteggere la zona del cantiere presso la stazione", vicino alla quale va costruita "una passerella pedonale che sarà utilizzata per i nastri trasportatori del materiale di scavo". Ad Airolo serve invece un nuovo silo per il sale perché l'attuale sarà parzialmente smantellato per far spazio a installazioni di cantiere.

Sul fronte della progettazione, "è in allestimento il progetto di dettaglio che dovrebbe essere concluso entro fine 2020, inizio 2021. Nel frattempo, il lavoro del 2020 è anche quello di preparare la messa in appalto delle opere principali".

La foce della Reuss sull'Urnersee sarà rinaturata con parte del materiale di scavo

Dove va il materiale di scavo

Di 6,5 milioni di tonnellate di materiale di scavo previsto, soltanto 0,35 finiranno in discariche: 2,8 saranno impiegate per una rinaturalizzazione delle sponde del Lago di Uri (portale nord) e altre 2,1 per la copertura dell'autostrada ad Airolo (portale sud), al cui fondovalle sarà così restituita una superficie prativa di 160'000 metri quadrati. Infine, 1,6 milioni tonnellate saranno recuperate come materiale da costruzione.

Ufficio federale delle strade USTRA

Airolo prima e dopo (copertura dell'autostrada e demolizione del viadotto d'accesso al Passo). La copertura non è contigua al portale sud del San Gottardo e in parte sarà aperta lateralmente.

Lo scavo vero e proprio inizierà nel 2021 con la realizzazione di due cunicoli di accesso. Da un punto di vista geologico, "si sa che ci sono due zone di disturbo, una a nord tra il massiccio dell'Aar e la zona di Orsera, l'altra a sud (zona Guspis). I cunicoli serviranno a raggiungere queste zone problematiche e prepararle, renderle attraversabili dalla fresa meccanica del tubo principale".

USTRA

Esperienza e infrastrutture

Della prima galleria, aperta al traffico il 5 settembre 1980, si potrà sfruttare l'esperienza ("la situazione geologica è stata ampiamente documentata durante lo scavo della prima canna, pertanto sono improbabili sorprese") ma anche le infrastrutture, ovvero i pozzi di ventilazione, le cinque centrali di ventilazione -tre sotterranee, due presso le uscite- e i portali. Tutto era già stato progettato per due tubi.

La parte destra del portale sud, dalla quale attualmente si accede al cunicolo di sicurezza, diventerà l'entrata della nuova galleria (direzione nord). Dove finirà dunque il cunicolo? "L'uscita sarà spostata sulla sinistra del portale, in modo che vi sia uno sbocco all'aria aperta".

USTRA

Il nuovo tunnel non sarà in tutto e per tutto gemello. "Sarà scavato con una fresa meccanica e avrà una sezione circolare -diversa da quella attuale- di 12,7 metri. La seconda canna si troverà a circa 70 metri dal tunnel esistente. Di nuovo c'è che lo spazio vuoto al di sotto della carreggiata sarà utilizzato per costruire due canali tecnici, uno per le esigenze della galleria -linee elettriche e di comunicazione e condotto dell'acqua- l'altro a disposizione di terzi".

Altissima tensione e acque

L'inquilino, per così dire, di questo canale di 2 metri per 1,80 potrebbe essere Swissgrid, che sta studiando la possibilità di interrare la linea elettrica ad altissima tensione che attualmente passa al di sopra del massiccio del San Gottardo. Ne parleremo la prossima settimana con il capoprogetto.

USTRA

Con Eugenio Sapia ci soffermiamo invece sulla gestione delle acque, che nel nuovo tunnel sarà più accurata. "Nella canna attuale, le acque reflue della carreggiata e quelle d'infiltrazione della montagna vengono raccolte entrambe nello stesso tubo. Dopo il risanamento, saranno raccolte separatamente".

Troppo presto per dire se ciò varrà anche per le acque del primo tubo, inoltre del risanamento vero e proprio è responsabile un'altra filiale di Ustra (Zofingen), ma in linea di massima le novità introdotte con la nuova galleria saranno estese a quella vecchia "per quanto si potrà; si studieranno delle soluzioni analoghe sfruttando le sinergie tra prima e seconda canna".

Quanto al destino dei due scavi preparatori, "il cunicolo a sud verrà utilizzato per la ventilazione, mentre quello Nord sarà smantellato".

Tabella di marcia

2024-2026 Scavo

2026-2029 Rifiniture e infrastrutture elettromeccaniche Fine della finestrella

Sud fulcro del cantiere

"Sommando 17 chilometri di tunnel ai cunicoli di accesso e ai collegamenti trasversali arriviamo in tutto a circa 30 chilometri di scavo". Il tracciato principale "sarà scavato con due frese meccaniche mentre i cunicoli trasversali con l'esplosivo".

Il versante sud dovrà gestire più di quanto estrarrà. "Una parte dello scavo sul versante nord sarà trasportata mediante ferrovia ad Airolo perché lì è previsto il deposito in cui viene identificato e selezionato il materiale di scavo di buona qualità che può essere riutilizzato come materiale da costruzione".

Nel frattempo, i lavori di copertura dell'autostrada ad Airolo saranno in parte iniziati. Quindi le auto si troveranno in coda nel bel mezzo di un cantiere? "No, il dosaggio del traffico sarà anticipato in zona Stalvedro, proprio per evitare che le automobili sostino nel tratto dove viene eseguita la copertura. Ad ogni modo, per ultimare i lavori sarà necessario ancora circa un anno dopo l'apertura del secondo tubo".

Sempre nell'ottica di abbassare l'impatto ambientale del cantiere, USTRA prenderà in affitto ad Airolo un ex albergo (acquistato di recente dal comune) per alloggiare gli operai. Certo non basterà per tutti: "a complemento di questa soluzione saranno necessari anche dei container", chiarisce Sapia, "perché all'hotel Alpina ci sono solo 35 camere". Resta il fatto che "questa soluzione dà anche un contributo all'economia locale".

Non è tardi?

La soluzione del raddoppio è stata scelta anche in prospettiva. Ogni circa 30 anni, è stato spiegato, si potrà convogliare l'intero traffico in una canna per consentire il risanamento dell'altra. In definitiva, però, il primo tubo sarà risanato dopo il 2029, quindi 50 anni dopo l'apertura al traffico. Non è troppo?

"No", conclude Eugenio Sapia. "Ustra aveva già stabilito che il risanamento andava eseguito per il 2030 e in tutti questi anni la galleria è stata costantemente monitorata e sottoposta più volte all'anno a interventi di manutenzione e di pulizia. Se ci fosse un problema, verrebbe comunque preso in carico e monitorato. Quindi l'orizzonte 2030 attualmente non crea problemi".