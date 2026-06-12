La rinascita della Tessitura Valposchiavo

A Poschiavo la tessitura artigianale torna in attivo Keystone-SDA

La trasformazione da cooperativa ad associazione ha permesso alla storica Tessitura Valposchiavo di superare una grave crisi, tornando a generare utili e a pianificare il futuro grazie a una strategia incentrata su tessuti artigianali di alta gamma.

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Keystone-ATS

Due anni fa la cooperativa Tessitura Valposchiavo è stata sciolta per dar vita all’Associazione Pro Tessitura. Il passaggio ha dato nuova linfa a una realtà, la cui crisi sembrava irreversibile e che adesso produce utili grazie ai tessuti artigianali di alta gamma.

A Poschiavo esiste una delle ultime tessiture artigianali professionali in Svizzera. Dopo aver vissuto momenti di grande difficoltà e rischiato anche la chiusura, sta vivendo il miracolo di una rinascita basata su un’associazione di persone motivate sulla scelta di puntare senza mezzi termini sulla qualità e sulla tradizione. E a 70 anni può permettersi di guardare al futuro con serenità e ottimismo. Alcune settimane fa l’assemblea ha approvato il bilancio positivo di quasi 13’300 franchi.

Keystone-ATS ha rivolto alcune domande alla direttrice, Orsola Dorsa Misani.

Il peggio sembra essere alle spalle. Adesso è possibile finalmente guardare al futuro con un certo ottimismo. Per questo si sta cercando un apprendista. Come sta andando la ricerca?

Il primo giugno abbiamo festeggiato il secondo anno del passaggio da cooperativa ad associazione, un cambiamento che non è stato facile, ma che adesso lascia intravedere una certa stabilità e ci permette di guardare positivamente al futuro. Per questo si può concretamente adempiere alla promessa di cercare un apprendista per perseguire il nostro scopo che è quello di mantenere vivo il grande sapere della tessitura artigianale. Al nostro annuncio hanno risposto tre candidate e proprio in questi giorni siamo in trattativa con una di loro.

Dal punto di vista commerciale, si è scelto di proseguire sulla strada dei prodotti di alta qualità, unendo tradizione e innovazione, senza cedere alla tentazione di tentare il contenimento dei prezzi a tutti i costi. Una strada rischiosa che però sta dando i suoi frutti.

Certo, per un prodotto artigianale di questo livello è importante mantenere alta la qualità e di conseguenza un prezzo correttamente proporzionato.

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L’assetto societario ha trovato una sua stabilità definitiva o è necessario ancora qualche aggiornamento?

All’interno del comitato di gestione ci sono già stati dei cambiamenti. Con l’uscita di Moreno Raselli è coinciso l’ingresso di Angela Brunoldi. Manca però ancora soprattutto la figura del presidente. In futuro sarebbe anche bello avere, sempre all’interno del comitato, una persona che abbia un buon occhio per la pubblicità e per il marketing.

Percorsi didattici come “dalla pecora alla lana”, che verrà presentato questo finesettimana a Poschiavo, hanno effetti anche sul marketing?

Di sicuro crediamo che questo ci permetta di raccontare una storia, di far conoscere la nostra tradizione e anche la lunga filiera che c’è dietro al prodotto, facendo sì che il pubblico possa comprenderne il valore.

A quali iniziative si sta pensando per rivitalizzare ulteriormente l’attività della tessitura? Partecipazione a fiere ed eventi? Online? Testimonial?

Un passo alla volta. Adesso ci stiamo organizzando. Quanto all’online, abbiamo un sito aggiornato. Per il resto questa estate partecipiamo al Marcù in plaza di Poschiavo e al Laret Market di Pontresina. Al momento, invece, non abbiamo ancora le risorse per partecipare alle fiere, ma l’anno scorso siamo riusciti a partecipare a un evento di quattro giorni a Weinfelden e all’Expo Valposchiavo. Diciamo che siamo attivi, in attesa di poter contare su maggiori risorse umane.

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