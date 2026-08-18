Incidente in Val Roseg, carrozze sottoposte a controlli tecnici

GR: incidente in Val Roseg, carrozze sottoposte a controlli tecnici Keystone-SDA

In seguito al tragico incidente in Val Roseg, l'azienda responsabile ha annunciato controlli tecnici sui mezzi ed espresso le proprie condoglianze, riprendendo parzialmente il servizio con vetture verificate.

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Keystone-ATS

I freni e i carri usati in Val Roseg (canton Grigioni) verranno sottoposti a controlli tecnici da parte di un’azienda specializzata. Lo scrive martedì in un comunicato l’azienda che offre il servizio a Pontresina. Nella nota il titolare esprime le condoglianze alla famiglia della vittima.

“Desideriamo esprimere le nostre più sincere condoglianze ai familiari della persona deceduta e a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente”, ha affermato Werner Wohlwend, titolare dell’azienda di trasporto con carrozze Wohlis, citato in un comunicato. Per la prima volta dopo l’incidente avvenuto lo scorso sabato il titolare si esprime attraverso una nota stampa.

Wohlwend, che da decenni conduce la ditta a Pontresina, continua scrivendo che supporterà le autorità per far luce sulle cause che hanno causato l’incidente. Le informazioni ottenute serviranno per migliorare la sicurezza.

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Sabato scorso una carrozza trainata da tre cavalli era rimasta coinvolta in un incidente. Una persona è deceduta e altre 12 sono rimaste ferite. La Procura pubblica grigionese sta indagando sulle cause dell’incidente e ha avviato un’inchiesta penale per omicidio colposo.

Ripreso in parte il servizio carrozze

Dopo l’incidente il servizio con i carri omnibus in Val Roseg è stato temporaneamente sospeso. Oggi i trasporti sono stati in parte ripresi, ma solo con i carri che dapprima hanno superato i controlli. Fino a nuovo avviso le carrozze circoleranno senza rimorchi.

Oltre alla sicurezza, i gestori del servizio hanno voluto informare anche sullo stato di salute dei cavalli. Come già confermato ieri dalla Polizia cantonale grigionese, uno dei tre cavalli ha riportato ferite lievi e si riprenderà completamente.

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