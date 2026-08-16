Un morto e dodici feriti in incidente in carrozza nei Grigioni

GR: un morto e dodici feriti in incidente carrozza Keystone-SDA

Sabato pomeriggio, in un incidente con una carrozza avvenuto nella Val Roseg, nei pressi di Pontresina, nei Grigioni, una donna di 73 anni ha perso la vita. Dodici persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave.

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Keystone-ATS

L’incidente è avvenuto quando un gruppo di circa 40 turisti, dopo un’escursione nella valle dell’Alta Engadina, stava tornando in carrozza al punto di partenza a Pontresina. Il gruppo era composto da due convogli di carrozze trainate da cavalli, ha comunicato oggi la Polizia cantonale retica.

Su un tratto di strada in discesa, uno dei cocchieri si è accorto che la potenza frenante era insufficiente. Ha quindi cercato di deviare con il carro a tre cavalli verso un’area di sosta più pianeggiante per ridurre la velocità. Già all’inizio di questa manovra uno dei cavalli è però caduto e la manovrabilità della carrozza non era quindi più garantita.

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Deceduta sul posto

La carrozza in testa si è dunque scontrata violentemente con un albero che costeggiava la strada e alcuni passeggeri sono stati sbalzati fuori dalla carrozza. Una donna di 73 anni ha riportato ferite estremamente gravi ed è deceduta sul posto.

Gli altri feriti sono stati trasportati con tre elicotteri e quattro ambulanze negli ospedali circostanti. I membri illesi del gruppo turistico sono stati accolti e assistiti a Pontresina da squadre di assistenza. Secondo la polizia cantonale, i 40 membri del gruppo risiedono in Svizzera.

La Procura sta indagando, in collaborazione con la polizia cantonale, sulla dinamica e sulle circostanze dell’incidente. La Val Roseg è una piccola valle che si estende da Pontresina verso sud in direzione del Piz Glüschaint e del Piz Roseg.

Queste due cime si trovano sul confine tra Svizzera e Italia. La valle è delimitata a ovest dal Piz Corvatsch e a est dal Piz Bernina.

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