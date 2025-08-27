La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa

il responsabile delle finanze di FFS Franz Steiger
Il responsabile delle finanze di FFS Franz Steiger. Keystone-SDA

Nonostante l’aumento dei passeggeri e dei treni puntuali, le FFS continuano a fare i conti con una situazione finanziaria delicata, aggravata dai costi di manutenzione e dalle difficoltà persistenti nel traffico merci.

Questo contenuto è stato pubblicato al
5 minuti
Keystone-ATS

La situazione finanziaria delle Ferrovie federali svizzere (FFS) rimane tesa: nel primo semestre i costi di manutenzione e il calo dei ricavi nel traffico merci hanno gravato sull’utile, che si è attestato a 48 milioni di franchi, contro i 51 milioni dell’anno scorso.

“Nel complesso il risultato è OK, ma non è abbastanza buono”, ha dichiarato il responsabile delle finanze di FFS Franz Steiger mercoledì in conferenza stampa a Berna. Il CFO ha ricordato in particolare il forte indebitamento del gruppo, che si attesta a 11,4 miliardi.

Positivo il capitolo viaggiatori, con 1,41 milioni di persone che hanno utilizzato giornalmente i treni delle FFS, dato pari a un aumento del 4,8% su base annua e al numero maggiore di sempre. Allo stesso tempo – si sottolinea – la soddisfazione della clientela è aumentata. Il 94,5% dei treni è arrivato in orario, con un aumento di 0,7 punti percentuali rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso. Anche in questo caso l’azienda parla di record.

Nel primo semestre il traffico viaggiatori transfrontaliero ha fatto registrare un aumento, con circa 6 milioni di viaggiatori (+3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Le FFS – viene ricordato – ricevono supporto finanziario dalla Confederazione per progetti selezionati volti a sviluppare ulteriormente il traffico viaggiatori internazionale.

Il CEO delle FFS Vincent Ducrot ha in questo contesto messo l’accento sul nuovo collegamento notturno con la Svezia, che è in corso di pianificazione. Il treno dovrebbe circolare a partire dalla primavera 2026 tra Basilea FFS e Copenaghen/Malmö, con Malmö che costituisce un hub per ulteriori destinazioni in Scandinavia.

Più costi e un occhio alla sicurezza

A destare preoccupazione sono però le aggressioni nelle aree ferroviarie. Proprio in questo contesto le FFS stanno impartendo una formazione specifica. Nel complesso la sicurezza sul lavoro è comunque migliorata. Come detto, ad aver spinto i risultati verso il basso sono stati anche i costi di manutenzione. La crescita della domanda, sottolinea l’azienda, richiede infatti un potenziamento dell’offerta che soddisfi le esigenze della clientela e sia economicamente vantaggioso. Il mantenimento dell’infrastruttura ha priorità assoluta ed è necessario portare avanti opere di ammodernamento e digitalizzazione.

Se positivo è poi il risultato del ramo Immobili, il traffico merci continua a “destare preoccupazione” e solo un riassetto può permettere al settore di sopravvivere. Lo scorso anno FFS Cargo ha registrato un deficit di circa 76 milioni di franchi, quando la Confederazione – in veste di proprietaria delle FFS – chiede di coprire i costi.

Come già reso noto, la riforma del traffico combinato comporta il taglio di 65 posti di lavoro, circa 40 dei quali in Ticino. A questi collaboratori sarà però offerta una soluzione in Ticino, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro (CCL).

Se queste misure permetteranno di tornare nelle cifre nere già dall’anno prossimo, non è chiaro. “Dipenderà molto dai mercati, soggetti a fluttuazioni”, ha detto Ducrot. Anche i dazi statunitensi potrebbero avere un impatto sul settore del trasporto merci.

Leasing invece dell’acquisto

A causa della difficile situazione finanziaria, l’azienda ha fatto sapere che prevede contratti di leasing per un massimo di 40 treni ad alta velocità. “L’acquisto non è ancora del tutto escluso”, ha affermato la portavoce dell’ex regia federale Fabienne Thommen durante il programma HeuteMorgen della Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF.

L’idea è di stipulare diversi contratti: uno con il produttore dei treni e uno con il locatore. Le FFS intendono concordare con il primo le caratteristiche precise dei convogli. L’azienda pubblica stipulerà poi un leasing con il concedente.

Il leasing (letteralmente, noleggio) è un contratto d’affitto con cui una parte (il concedente o locatore) lascia in godimento all’altra parte (l’utilizzatore o locatario, in questo caso le FFS) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietaria pagando la differenza tra quanto già versato e il valore del bene.

Già a marzo, l’ex regia federale aveva comunicato che il leasing di treni ad alta velocità era un’opzione presa in considerazione. Si parlava di una locazione operativa della durata di 15 anni.

I treni ad alta velocità multifunzione previsti dalle FFS in primavera potrebbero entrare in servizio nel corso degli anni 2030. Sono destinati ai collegamenti internazionali, ad esempio verso l’Italia e la Francia. Sono possibili anche destinazioni come Barcellona o Londra.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

fiori, candele e messaggi di solidarietà lasciati di fronte al luogo dove è avvenuta la tragedia

Altri sviluppi

Qui Svizzera

L’omicida del dramma di Corcelles ha confessato

Questo contenuto è stato pubblicato al Ha ammesso la piena responsabilità dei fatti il 52enne che martedì scorso ha trucidato a coltellate la propria famiglia - l'ex moglie di 47 anni e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo - a Corcelles, nel canton Neuchâtel.

Di più L’omicida del dramma di Corcelles ha confessato
brindisi con boccali di birra

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo sette anni di ricerche, specialisti del Politecnico federale di Zurigo (ETH) hanno svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physics of Fluids.

Di più Svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra
pulizia dei graffiti dopo i disordini

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Losanna, nessun contatto fra auto della polizia e lo scooter del 17enne morto

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Ministero pubblico vodese ha reso noto oggi i risultati iniziali delle indagini sull'incidente avvenuto a Losanna nella notte fra sabato e domenica, nel quale ha perso la vita un adolescente in sella a uno scooter rubato in fuga dalla polizia.

Di più Losanna, nessun contatto fra auto della polizia e lo scooter del 17enne morto
tre anziane sedute su una panchina a bordo acqua fotografate di spalle

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Pensione, in Svizzera c’è chi vorrebbe lavorare oltre i 65 anni

Questo contenuto è stato pubblicato al I cittadini elvetici propendono per lavorare più anni, piuttosto che vedersi tagliate le prestazioni pensionistiche. È quanto mostra un sondaggio effettuato lo scorso luglio su incarico dell'assicurazione Groupe Mutuel e del quotidiano "Le Temps".

Di più Pensione, in Svizzera c’è chi vorrebbe lavorare oltre i 65 anni
la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider

Altri sviluppi

Qui Svizzera

La Svizzera ha delle lacune da colmare nella lotta al razzismo

Questo contenuto è stato pubblicato al La lotta al razzismo e all'antisemitismo in Svizzera presenta delle falle. Un rapporto evidenzia, in particolare, la mancanza di misure sufficienti contro il razzismo strutturale nei settori dell'istruzione, della giustizia e della polizia.

Di più La Svizzera ha delle lacune da colmare nella lotta al razzismo
il recupero del relitto di un aereo dal lago dei quattro cantoni

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Recuperato l’aereo affondato nel Lago dei Quattro Cantoni

Questo contenuto è stato pubblicato al L'aereo affondato il 28 luglio nel lago dei Quattro Cantoni è stato ripescato dall'acqua martedì a mezzogiorno, dopo che i sommozzatori hanno praticato dei fori nella carlinga per far defluire l'acqua.

Di più Recuperato l’aereo affondato nel Lago dei Quattro Cantoni
icone di chatgpt e deepseek

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Svizzera sempre più sedotta dall’IA

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale (IA) come ChatGPT continuano a guadagnare popolarità in Svizzera. Secondo uno studio, nel 2025, per la prima volta, la maggioranza della popolazione, soprattutto la fascia giovane, ha rivelato di avvalersene.

Di più Svizzera sempre più sedotta dall’IA
Stefan Brupbacher, direttore di Swissmem, a sinistra, e Martin Hirzel, presidente di Swissmem

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Secondo Swissmem servono misure per salvare posti di lavoro

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel primo semestre del 2025, ancora prima dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi, l'industria tecnologica svizzera ha subito un forte rallentamento, con un fatturato in calo del 2,5%.

Di più Secondo Swissmem servono misure per salvare posti di lavoro
due civette

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Era quasi estinta e ora spopola: è il momento d’oro per la civetta

Questo contenuto è stato pubblicato al Un tempo sull'orlo dell'estinzione, la civetta è tornata in auge in Svizzera. Grazie alle misure di promozione, ora questo rapace notturno occupa 161 territori, lo stesso numero di oltre 40 anni fa, indica in una nota diffusa martedì BirdLife Svizzera.

Di più Era quasi estinta e ora spopola: è il momento d’oro per la civetta

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

Per saperne di più
incrocio di binari

Altri sviluppi

FFS: “Un servizio all’estero non è vantaggioso”

Questo contenuto è stato pubblicato al La cooperazione della Svizzera con fra le compagnie ferroviarie dei Paesi confinanti è più vantaggiosa economicamente rispetto a offrire un servizio delle Ferrovie federali svizzere (FFS) sulle linee all'estero. È l'avviso della presidente del CdA dell'ex regia federale Monika Ribar.

Di più FFS: “Un servizio all’estero non è vantaggioso”
treno delle ffs in stazione

Altri sviluppi

Le FFS hanno registrato un record di passeggeri nel 2024

Questo contenuto è stato pubblicato al Nuovo record di passeggeri per le Ferrovie federali svizzere (FFS). Nel 2024 sono stati 1,39 milioni i viaggiatori che hanno utilizzato quotidianamente i treni a lunga percorrenza e regionali, fa sapere oggi l'ex regia federale.

Di più Le FFS hanno registrato un record di passeggeri nel 2024

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR