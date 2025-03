Le FFS hanno registrato un record di passeggeri nel 2024

Keystone-SDA

Nuovo record di passeggeri per le Ferrovie federali svizzere (FFS). Nel 2024 sono stati 1,39 milioni i viaggiatori che hanno utilizzato quotidianamente i treni a lunga percorrenza e regionali, fa sapere oggi l'ex regia federale.

2 minuti

Keystone-ATS

In occasione della conferenza stampa annuale, le FFS hanno espresso oggi la loro soddisfazione anche per il leggero aumento dell’utile, che ha raggiunto i 275 milioni di franchi per l’esercizio dell’anno in rassegna.

Anche FFS Immobili e FFS Infrastruttura Energia hanno realizzato utili, e FFS Cargo International è tornata in attivo. FFS Cargo Svizzera ha per contro conseguito una perdita consistente di 76 milioni di franchi.

Aumentare l’utile

In una nota, la compagnia ferroviaria si è detta soddisfatta del risultato, anche se con qualche riserva. Misure di risparmio e di ottimizzazione dell’efficienza hanno permesso di contenere la crescita dell’indebitamento, precisano le FFS, aggiungendo che a medio termine avranno però bisogno di un utile annuo di 500 milioni di franchi.

L’aumento della domanda impone infatti un costante ampliamento dell’offerta ferroviaria, e ciò richiede alle FFS di essere redditizie. Solo così, prosegue la nota, saranno in grado di effettuare gli investimenti necessari, ad esempio in nuovi treni, e di stabilizzare in modo sostenibile l’indebitamento.

Quest’ultimo, pari a 12,1 miliardi di franchi, è superiore a quello dell’anno precedente a causa degli investimenti in materiale rotabile.

Treni più puntuali

Secondo l’azienda, l’anno scorso la puntualità è migliorata, soprattutto in Romandia e in Ticino. Non è invece ancora soddisfacente per quanti riguarda i treni provenienti dall’estero, si rammaricano le FFS.

I passeggeri si sono dimostrati più soddisfatti rispetto al 2023, e ciò nonostante un tasso di occupazione dei treni più elevato. Secondo la compagnia ferroviaria ciò sarebbe dovuto, oltre che alla puntualità, anche all’ampliamento dell’offerta di abbonamenti.

È invece calata la soddisfazione dei clienti di FFS Cargo Svizzera, a causa in particolare degli aumenti dei prezzi, del calo della produzione dovuto ai numerosi cantieri notturni, della chiusura parziale della galleria di base del San Gottardo e della carenza di personale nella stazione di smistamento di Limmattal (canton Zurigo).

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative