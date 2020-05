Per ogni turno di corse è stato designato un responsabile di sicurezza, così da garantire il rispetto delle direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica e la protezione dei dipendenti, cui è stata data priorità. La situazione, riferisceLink esterno AlpTransit in una nota, viene costantemente valutata e l'esercizio di prova adattato alle circostanze.

Nel traforoLink esterno , che misura 15,4 chilometri e unisce Camorino e Vezia, le attività erano state sospese a metà marzo per via delle misure di contenimento dell'epidemia.

Alla massima velocità nel tunnel del Ceneri 04 maggio 2020 - 22:05 Nella galleria di base del Monte Ceneri, l'ultima grande opera che completerà la nuova ferrovia transalpina, sono iniziati i test di velocità: la prima corsa a 275 km/h, con un treno di misurazione, è stata effettuata nella notte tra giovedì e venerdì. L'obiettivo è di consegnare il tunnel alle Ferrovie federali svizzere FFS il prossimo 1° settembre, ma l'interruzione delle corse causata dal coronavirus scorsi potrebbe ritardare l'apertura al regolare traffico. Nel traforo, che misura 15,4 chilometri e unisce Camorino e Vezia, le attività erano state sospese a metà marzo per via delle misure di contenimento dell'epidemia. La ripresa era stata autorizzata il 6 aprile dal Canton Ticino dopo una verifica dei processi e delle misure di controllo, effettuata dagli imprenditori con le autorità e i sindacati, dalla quale era emersa la possibilità di rispettare le norme ufficiali di comportamento e igiene durante i lavori. Il 20 aprile sono quindi ricominciate anche le corse di prova, effettuate da AlpTransit San Gottardo SA insieme alle FFS, per testare il sistema di protezione dei convogli e le radio. Per ogni turno di corse è stato designato un responsabile di sicurezza, così da garantire il rispetto delle direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica e la protezione dei dipendenti, cui è stata data priorità. La situazione, riferisce AlpTransit in una nota, viene costantemente valutata e l'esercizio di prova adattato alle circostanze. Per le corse ad alta velocità è stato noleggiato dalla Germania un treno di misurazione ad alta velocità ICE-S appositamente attrezzato. Intanto, l'azienda e l'Ufficio federale dei trasporti stanno rivalutando gli eventuali effetti della pandemia sulle scadenze, ovvero l'inaugurazione prevista per settembre e l'apertura al traffico a dicembre 2020. Il video integrale di una corsa Camorino-Vezia è visibile qui. Sotto, l'anteprima del Quotidiano. Il 31 marzo scorso, l'ex CEO delle FFS Andreas Meyer aveva dichiarato che il rispetto del calendario rappresenta "una grossa sfida" a causa delle modifiche imposte ai cantieri.