Recluta muore in un incidente sul Passo del Susten 07 agosto 2019 - 20:22 Un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina sul Passo del Susten, tra Uri e Berna, è costato la vita a una recluta dell'esercito. Un secondo militare in formazione è rimasto gravemente ferito, secondo quanto ha reso noto il Dipartimento della difesa (Ddps). I due stavano viaggiando su un veicolo del tipo Puch nell'ambito di un corso di istruzione alla guida del mezzo militare che è uscito di strada sopra il villaggio di Gadmen, sul versante bernese del passo. Il quattro ruote è quindi precipitato per un centinaio di metri causando la morte di uno dei due occupanti e il ferimento grave del secondo militare, che è stato trasportato in ospedale da un elicottero della Rega. Un'inchiesta di competenza della giustizia militare è stata aperta per accertare le esatte cause dell'incidente. I genitori delle vittime e i commilitoni, ha fatto sapere il Dpsp, sono seguiti da un'unità di supporto psicologico. I soldati coinvolti nel sinistro erano alla settima settimana di formazione reclute presso la Scuola onde direttive 62 che ha sede a Kloten (Zurigo) e istruisce i militari addetti alle comunicazioni.