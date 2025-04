Erasmus+ costerebbe il triplo a Berna rispetto alla soluzione attuale

Keystone-SDA

La Confederazione, se associata a Erasmus+ dal 2027, dovrà pagare il triplo rispetto a quanto fa ora con la soluzione nazionale.

Keystone-ATS

Se sarà associata al programma dell’Unione europea Erasmus+ dal 2027, come nelle intenzioni del Consiglio federale, la Svizzera dovrà pagare tre volte di più rispetto a quanto fa per l’attuale soluzione nazionale. Avrà tuttavia accesso a un numero decisamente maggiore di attività.

La Confederazione dovrebbe versare 181,1 milioni di euro (circa 170 milioni di franchi), secondo quanto emerge da documenti della Commissione europea relativi all’accordo tra Berna e Bruxelles. La possibile partecipazione elvetica ai programmi dell’UE dal 2027 era stata ventilata dal consigliere federale Guy Parmelin lo scorso mese di dicembre.

“Il prezzo è alto, ma l’offerta è molto più completa rispetto a una soluzione svizzera”, ha rilevato Olivier Tschopp, direttore di Movetia, l’agenzia nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità all’interno del sistema educativo, a sua volta finanziata dalla Confederazione.

Contrariamente all’opinione comune, Erasmus+ non è solo un piano di mobilità per studenti universitari, ma è un programma educativo completo che comprende tutti i livelli di istruzione, ha aggiunto Tschopp. Include anche la formazione professionale, il lavoro giovanile extrascolastico e lo sport.

Soluzione elvetica meno completa

Dopo la sua esclusione nel 2021 dai programmi comunitari, in seguito all’abbandono dei negoziati per un accordo quadro istituzionale, la Svizzera ha cercato soluzioni alternative e attualmente finanzia programmi di mobilità e cooperazione internazionale.

Una portavoce della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha precisato all’agenzia Keystone-ATS che per l’anno in corso la Confederazione spende 54,7 milioni di franchi in questo ambito. La fetta più grande è destinata a Movetia. Il 2% circa della somma va ad altre organizzazioni.

La SEFRI ha anche precisato che le misure sostitutive sono molto più limitate in termini di contenuto rispetto alla gamma di attività che potrebbero essere utilizzate nell’ambito di una piena associazione a Erasmus+. Attualmente la Svizzera ha accesso illimitato solo a uno dei 52 tipi di attività del programma.

La Svizzera può partecipare a un terzo delle attività a determinate condizioni. I restanti due terzi sono assolutamente preclusi. Ciò include la mobilità degli studenti o dei tirocinanti. Questa lacuna è coperta principalmente da Movetia.

L’accordo e la clausola

L’accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE è stato firmato provvisoriamente da entrambe le parti all’inizio di aprile. Da allora è disponibile al pubblico. Fa parte dell’ampio pacchetto di accordi negoziati lo scorso anno tra il Consiglio federale e la Commissione europea. Le altre intese devono ancora essere firmate e ratificate provvisoriamente.

Affinché la Svizzera possa partecipare ai programmi dell’UE dal 2027, la Confederazione deve soddisfare le richieste finanziarie della Commissione europea. A tal fine, il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento la decisione di finanziamento di Erasmus+ nell’ambito del messaggio sul pacchetto complessivo Svizzera-UE, ha aggiunto la SEFRI.

Erasmus+ è in vigore fino alla fine del 2027. In seguito è previsto un nuovo programma dal 2028 al 2034. Affinché la Svizzera possa parteciparvi per l’intera durata, l’accordo negoziato con l’UE deve entrare in vigore prima della fine del 2028, secondo i documenti della Commissione UE. Questo perché l’intesa contiene una clausola di decadenza.

