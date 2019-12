Quella di Leibstadt è la più recente delle quattro centrali atomiche svizzere ( Mühleberg è stata chiusa per sempre dopo 47 anni ): è stata messa in servizio nel 1984. Produce ogni giorno elettricità per circa due milioni di economie domestiche, ossia il 16% del consumo nazionale.

Un rapporto della Confederazione pubblicato in agosto attribuiva l'insorgere sempre più frequente di problemi alla riduzione del personale in corso dal 2015 e che entro il 2022 porterà i dipendenti da 500 a 470.

In luglio, un giorno dopo aver ottenuto il via libera per funzionare a pieno regime, la centrale è stata di nuovo fermata a causa di una perdita d'olio nel sistema idraulico. È stata riallacciata dopo la riparazione.

In aprile e maggio, il reattore di Leibstadt era già stato spento per problemi tecnici provocati dal malfunzionamento di un regolatore di pressione. La causa dell'errata misurazione è stata localizzata nel circuito stampato di un trasmettitore, ciò che ha spinto i tecnici a sostituire l'intero convertitore.

La decisione di interrompere la fornitura di corrente è stata presa stamane poco prima delle 08.00. In una nota, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ensi) ha rassicurato: la protezione delle persone e dell'ambiente è sempre stata garantita. "L'impianto è sicuro", ha sottolineato l'Ensi. Non si è verificato alcun aumento della radioattività in prossimità della struttura.

La centrale nucleare di Leibstadt è stata spenta e scollegata sabato dalla rete elettrica a causa di un problema tecnico. Lo ha annunciato lo stesso operatore dalla sua pagina web indicando che l'impianto verrà riacceso non appena verranno chiarite le cause del contrattempo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Guasto alla centrale nucleare di Leibstadt 28 dicembre 2019 - 21:01 La centrale nucleare di Leibstadt è stata spenta e scollegata sabato dalla rete elettrica a causa di un problema tecnico. Lo ha annunciato lo stesso operatore dalla sua pagina web indicando che l'impianto verrà riacceso non appena verranno chiarite le cause del contrattempo. La decisione di interrompere la fornitura di corrente è stata presa stamane poco prima delle 08.00. In una nota, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ensi) ha rassicurato: la protezione delle persone e dell'ambiente è sempre stata garantita. "L'impianto è sicuro", ha sottolineato l'Ensi. Non si è verificato alcun aumento della radioattività in prossimità della struttura. In aprile e maggio, il reattore di Leibstadt era già stato spento per problemi tecnici provocati dal malfunzionamento di un regolatore di pressione. La causa dell'errata misurazione è stata localizzata nel circuito stampato di un trasmettitore, ciò che ha spinto i tecnici a sostituire l'intero convertitore. In luglio, un giorno dopo aver ottenuto il via libera per funzionare a pieno regime, la centrale è stata di nuovo fermata a causa di una perdita d'olio nel sistema idraulico. È stata riallacciata dopo la riparazione. Un rapporto della Confederazione pubblicato in agosto attribuiva l'insorgere sempre più frequente di problemi alla riduzione del personale in corso dal 2015 e che entro il 2022 porterà i dipendenti da 500 a 470. Quella di Leibstadt è la più recente delle quattro centrali atomiche svizzere (Mühleberg è stata chiusa per sempre dopo 47 anni): è stata messa in servizio nel 1984. Produce ogni giorno elettricità per circa due milioni di economie domestiche, ossia il 16% del consumo nazionale. Oltre a Leibstadt, nella Confederazione ad oggi rimangono attive altre tre centrali nucleari: Beznau 1, Beznau 2 e Gösgen a Soletta. Beznau 1, entrata in servizio nel 1969, è fra i cinque più vecchi reattori atomici ad uso civile al mondo.