Corner, la rivista sportiva che dall'online passa alla carta 26 novembre 2019 - 08:14 Un laureato in scienze della comunicazione, un laureato in scienze motorie e dello sport e un giornalista. Sono loro che hanno dato vita in Ticino a una rivista sportiva, dapprima online, ora disponibile anche su carta. Si chiama Corner e da poco è uscito il primo numero. La rivista online esista da circa tre anni. Tre amici al bar davanti a una birra decidono di lanciarsi sul web per chiacchierare di sport. Nasce così la rivista Corner, un periodico sportivo che effettivamente in Ticino manca da un po'. Come scrivono sul portale, la cronaca sportiva c'è, ma "cercheremo di fare approfondimento, presentandovi personaggi, vicende, leggende o anche solo un’opinione, da dibattere con voi. Corner sarà calcio, ma non vorremmo mai diventare monotematici. Corner infatti avrà una sezione dedicata interamente a tutti gli altri sport". Dopo questo primo passo, ecco il secondo. Questo decisamente più "spregiudicato": dall'online (la rivista sul web c'è sempre) si aggiunge una rivista cartacea. E in un panorama editoriale decisamente complesso e difficile i ragazzi ci provano. Dopo mesi di incontri, prove, riflessioni, ecco che alcune settimane fa è uscito il primo numero. Attenti però. Non si tratta di una rivista su carta e basta. Infatti con telefonino alla mano si può accedere a contenuti di realtà aumentata. Davvero una bella esperienza. Se su carta c'è un'intervista all'attaccante del Lugano Calcio Matteo Bottani, con il telefonino e la giusta applicazione potete vedere l'intervista video che esce letteralmente dalla carta... più difficile spiegarlo che guardarlo! Per ora saranno quattro uscite all'anno. Poi si vedrà. Ecco allora il servizio della trasmissione "il Quotidiano" della Radiotelevisione svizzera che ha dedicato a Corner nella sua rubrica "Lunedì da campioni".