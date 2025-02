Economiesuisse mette in guardia da norme troppo severe per UBS

Altri sviluppi

Economiesuisse: “servono garanzie nei rapporti con l’UE”

Questo contenuto è stato pubblicato al Il mantenimento degli accordi bilaterali con l’Europa e l’attuazione della terza riforma della fiscalità delle aziende sono le priorità di Economiesuisse per quest’anno. La Federazione delle imprese svizzere ribadisce in particolare il suo sostegno alla clausola di salvaguardia proposta dal Consiglio federale per regolare l’immigrazione.

