Oltretutto le piazze delle città svizzere disposte ad accogliere un circo sono sempre di meno e i prezzi di affitto e i requisiti aumentano di anno in anno. "In passato i comuni erano felici quando arrivava il circo, ora si ha la sensazione di essere solo tollerati".

Non è facile compiere questo passo, è stato spiegato a Oeschgen (canton Argovia), ma purtroppo la nostalgia, la professionalità e la passione da sole non bastano più. "Non possiamo più garantire l'elevato standard di qualità."

Il circo Nock, il più vecchio della Svizzera, cessa la sua attività dopo 158 anni di onorato servizio. Lo rende noto con rammarico la famiglia che lo gestisce, motivando la decisione con i deficit, la concorrenza, la sempre maggiore difficoltà a trovare luoghi per issare il tendone e i requisiti più severi necessari per l'impiego di animali.

