Disabilità, riuscita formalmente l’iniziativa per l’inclusione

Keystone-SDA

L'iniziativa "Per l'uguaglianza delle persone con disabilità" (Iniziativa per l'inclusione) è formalmente riuscita.

1 minuto

Keystone-ATS

Delle 109’110 firme depositate il 5 settembre per la cosiddetta “iniziativa per l’inclusione”, 107’910 sono risultate valide, precisa la Cancelleria federale in un comunicato diffuso martedì.

L’iniziativa è stata lanciata nel 2023 da due organizzazione di tutela delle persone con disabilità, Agile.ch e Inclusion Handicap. Queste ultime chiedono che gli 1,7 milioni di persone con disabilità che vivono in Svizzera possano partecipare alla vita economica, sociale e politica in modo autodeterminato e paritario. Ciò include l’inclusione dei loro punti di vista e l’eliminazione delle barriere.

Secondo il primo Indice di inclusione stilato dall’organizzazione Pro Infirmis nell’autunno 2023, quattro persone con disabilità su cinque si sentono gravemente escluse dalla società. Anche l’ONU ha riconosciuto nel 2022 che la Svizzera ha molto da recuperare in termini di inclusione.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative