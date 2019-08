La ricerca fa luce sulle rivendicazioni portate avanti per l'ottenimento di maggiori diritti per le migranti e per i loro figli. Un caso emblematico ha riguardato la battaglia per l'abolizione delle classi speciali in cui spesso finivano gli studenti italiani che non padroneggiavano a sufficienza il tedesco e che costituivano un fattore di discriminazione.

Le battaglie delle immigrate italiane nella Confederazione 30 agosto 2019 - 20:10 Il ruolo delle donne straniere in Svizzera, in particolare quelle provenienti negli anni '50 dall'Italia, è al centro di un'indagine condotta dalla Commissione federale dell'immigrazione. La ricerca fa luce sulle rivendicazioni portate avanti per l'ottenimento di maggiori diritti per le migranti e per i loro figli. Un caso emblematico ha riguardato la battaglia per l'abolizione delle classi speciali in cui spesso finivano gli studenti italiani che non padroneggiavano a sufficienza il tedesco e che costituivano un fattore di discriminazione. Battaglie che non sempre hanno trovato l'adesione delle stesse femministe svizzere e dalla parte maschile delle comunità straniere.