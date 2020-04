Il settimanale evangelico della RSI Segni dei Tempi si è invece occupato del tema di come parlare di Dio ai tempi del coronavirus. In Val Bregaglia, la pastora Simona Rauch comunica coi fedeli della sua parrocchia consegnando i testi delle prediche domenicali a domicilio. A Zurigo, invece, non potendo salire sul pulpito del Grossmünster, l'antico duomo chiuso a causa della pandemia, il pastore Christoph Sigrist ha deciso di salire ancora più in alto, predicando dalle torri della cattedrale.

"Vivete la Settimana Santa pregando in famiglia", ha esortato il Pontefice, ricordando che per seguire le celebrazioni oggi si può fare capo alla tecnologia.

"In 2'000 anni di cristianesimo è la prima volta che celebriamo la Pasqua in maniera così ridotta e questo, credetemi, è una grande sofferenza per tutti voi, ma anche per noi sacerdoti e vescovi, vostri pastori": sono le parole del presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), il cardinale Gualtiero Bassetti.

