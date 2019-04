Saltato il progetto di fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank, si inizia a parlare di un piano B che Deutsche Bank starebbe studiando per rimettersi in carreggiata ricorrendo a una cura draconiana e puntando anche sull'opzione di partnership con altre realtà. A rivelarlo è il Financial Times, secondo il quale la prima banca tedesca sarebbe in "trattative serie", da due mesi circa, per fondere la propria divisione di asset management con quella di UBS.

Il CEO del numero uno bancario svizzero, il ticinese Sergio Ermotti, ha riferito che la situazione è migliorata "verso la fine del trimestre e nel mese di aprile. Siamo in linea con le iniziative strategiche presentate in ottobre".

UBS, la prima banca elvetica, ha registrato nel primo trimestre del 2019 un utile netto di 1,14 miliardi di dollari, in calo del 27% su base annua. Nel periodo in questione UBS segnala anche un afflusso netto di nuovi capitali superiore ai 20 miliardi di dollari.

UBS utile miliardario ma in calo e voci di fusione 25 aprile 2019 - 11:38