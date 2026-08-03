Da Zugo a Svitto, ecco dove si concentrano i contribuenti milionari
In Svizzera vivono 7666 persone che dichiarano al fisco un reddito di almeno un milione di franchi, cioè dodici volte il salario mediano dei lavoratori.
La massima densità si trova nei cantoni di Zugo (860 persone, 1,1%) e di Svitto (774, 0,77%), mentre Ticino (280, 0,12%) e Grigioni (132, 0,10%) sono a metà classifica.
A livello comunale spicca Wollerau, nel canton Svitto, con ben il 4,4% di persone (sono 251) ad altissimo reddito, emerge da un’analisi pubblicata oggi dal Blick su dati dettagliati dell’Ufficio federale di statistica risalenti al 2022. In cifre assolute Wollerau è superata solo da tre comuni: Zurigo (482 persone), Zugo (431) e Ginevra (272). Fuori dalla top ten è Lugano (100).
Nell’elenco dei luoghi più gettonati figurano diverse note località turistiche come Saanen con Gstaad (BE), Val de Bagnes con Verbier (VS), St. Moritz (GR), Engelberg (OW) o Crans-Montana (VS). Vi sono però anche comuni assai meno conosciuti come Balgach (SG) o Teufen (AR), che ospitano rispettivamente 10 e 15 forti contribuenti. Anche in questo caso si conferma che aliquote fiscali particolarmente basse attraggono i ricchi, commentano i cronisti del Blick.
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