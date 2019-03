I furti sono decisamente diminuiti (denunciati 112 mila casi): meno l’8% rispetto al 2017 ma soprattutto quasi la metà rispetto al 2012 (219 mila). Per contro aumentano le truffe (poco più di 16 mila denunce), con un più 23% come pure i reati meno frequenti quali l’estorsione e l’accesso indebito a un sistema per l’elaborazione dei dati

Criminalità in Svizzera Reati in calo, meno furti ma più truffe

Reati in calo, meno furti ma più truffe 25 marzo 2019 - 14:48 Cala la criminalità in Svizzera. Nel 2018 le infrazioni al codice penale sono diminuite dell’1,4% rispetto all’anno precedente. In generale restano stabili gli omicidi, diminuiscono i furti ma sono in forte aumento le truffe. Sono dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica. Ogni giorno mediamente in Svizzera vengono commesse 1185 infrazioni la Codice penale. Di varia natura e gravità. Per quanto riguarda i reati di violenza grave, nel 2018 sono stati rilevati a livello nazionale 1425 casi. Gli omicidi sono stati 50, una cifra nella media degli ultimi anni. Fra quelli "di media intensità" si è registrata una progressione delle vie di fatto (+745) e delle lesioni semplici (+187). Meno furti, più truffe I furti sono decisamente diminuiti (denunciati 112 mila casi): meno l’8% rispetto al 2017 ma soprattutto quasi la metà rispetto al 2012 (219 mila). Per contro aumentano le truffe (poco più di 16 mila denunce), con un più 23% come pure i reati meno frequenti quali l’estorsione e l’accesso indebito a un sistema per l’elaborazione dei dati Curioso infine è l'aumento delle denunce per ingiurie, diffamazioni e calunnie, cresciute dell'84% rispetto a dieci anni fa. Questo fatto, indicano gli esperti, potrebbe essere determinato solo da una maggiore inclinazione delle vittime a denunciarne gli autori. I dati del Ticino simili a quelli svizzeri