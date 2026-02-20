Crans-Montana, tempi lunghi per l’invio degli atti ai magistrati di Roma

Keystone / Alessandro Della Valle

A causa di una complessa procedura burocratica, la trasmissione degli atti d'indagine sulla tragedia di Crans-Montana dal Canton Vallese a Roma richiederà tempi lunghi, ritardando l'inchiesta dei magistrati italiani.

2 minuti

Keystone-ATS

Si attendono tempi lunghi per la trasmissione di atti dal Canton Vallese ai magistrati di Roma sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 41 persone, fra cui 6 italiani.

Stando alle agenzie di stampa ANSA e Adnkronos, nel corso dell’incontro tra inquirenti vallesani e romani avvenuto giovedì non c’è stato alcun scambio di documenti, ma i procuratori italiani dovranno tornare a Sion, nella seconda metà di marzo, per prendere visione degli atti di indagine svolti dal pool di procuratrici vallesane.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Svizzera e Italia rafforzano la cooperazione sull’inchiesta di Crans-Montana Questo contenuto è stato pubblicato al Le Procure del Canton Vallese e di Roma intensificheranno la collaborazione nell’inchiesta sull’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. La decisione è maturata giovedì a Berna durante un incontro tra le due autorità penali. Di più Svizzera e Italia rafforzano la cooperazione sull’inchiesta di Crans-Montana

In quella sede verranno selezionati gli atti d’interesse (menzionati nella rogatoria inviata a gennaio) per il procedimento italiano ma spetterà sempre all’autorità penale vallesana dare il via libera all’invio. Una procedura complessa che, secondo ANSA e Adnkronos, allungherà di settimane l’arrivo dell’attività istruttoria della procura di Sion.

Al momento il fascicolo aperto a Roma è contro ignoti e si procede per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni. I magistrati italiani, intanto, affideranno oggi, venerdì la consulenza sui cellulari delle vittime del rogo e nei prossimi giorni daranno il via a una maxi consulenza medico legale.

Stando all’inchiesta del Ministero pubblico vallesano, i proprietari del bar “Le Constellation”, Jacques e Jessica Moretti, sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

Al termine dell’incontro di giovedì, le autorità penali del Canton Vallese e di Roma hanno deciso che collaboreranno più strettamente per chiarire il tragico incendio di Capodanno nei minimi dettagli.

Articoli più popolari I più discussi