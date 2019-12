In seguito, si procederà al risanamento del traforo esistente, che richiederà altri tre anni. Dal 2032, secondo i piani, saranno quindi in funzione entrambe le canne con una corsa di marcia e una di emergenza. La fine del doppio senso di circolazione aumenterà la sicurezza, mentre verrà mantenuto il sistema di dosaggio per convogliare i camion alla dovuta distanza.

Via libera alla seconda canna della galleria del San Gottardo 12 dicembre 2019 - 21:15 I lavori preliminari per il raddoppio della galleria autostradale del San Gottardo inizieranno nell'estate 2020, mentre il costo previsto per l'opera si aggira intorno ai due miliardi di franchi. Nel febbraio 2016 il 57% della popolazione della Svizzera si era espresso a favore del raddoppio della galleria autostradale del San Gottardo. Allora la motivazione principale era stata la sicurezza all'interno della galleria: oggi si circola infatti nei due sensi. A distanza di oltre tre anni dalla votazione, la Confederazione (Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni) ha dato il via libera alla costruzione della cosiddetta seconda canna. + Al San Gottardo si scaverà un secondo tunnel stradale I lavori preliminari inizieranno nell'estate 2020 e l'apertura del nuovo traforo è attualmente in calendario a metà 2029. Preventivo Le spese preventivate per il secondo tunnel ammontano a 2,053 miliardi di franchi, con variazione di +/- 15%, in linea con i dati presentati in occasione della consultazione popolare. Lo scavo verrà effettuato con due frese in contemporanea - una da nord a Göschenen e una da sud ad Airolo - e, come detto, l'apertura dovrebbe avvenire fra poco meno di dieci anni. Apertura e risanamento In seguito, si procederà al risanamento del traforo esistente, che richiederà altri tre anni. Dal 2032, secondo i piani, saranno quindi in funzione entrambe le canne con una corsa di marcia e una di emergenza. La fine del doppio senso di circolazione aumenterà la sicurezza, mentre verrà mantenuto il sistema di dosaggio per convogliare i camion alla dovuta distanza.