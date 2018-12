Nessun cambiamento per i radar fissi posti sull'autostrada A2 in direzione sud, all'altezza di Gentilino e Balerna. Quest'ultimo, noto per aver incassato oltre 8 milioni di franchi nei primi 6 mesi dalla posa nel 2016, continua a rilevare un consistente numero di infrazioni.

Presto spenti i radar fissi sulle cantonali ticinesi 06 dicembre 2018 - 20:25 Saranno disattivati definitivamente nel 2019 i nove radar fissi installati sulle strade cantonali ticinesi una dozzina d'anni fa. Dal 1° gennaio, per i controlli di velocità su tratti stradali sensibili, entreranno in servizio due apparecchi semi-stazionari. I due nuovi radar saranno a disposizione delle polizie comunali e segnalati quando in funzione. I controlli, coerentemente con la politica di sicurezza stradale del Cantone, saranno oggetto di una comunicazione trasparente e affiancati da campagne di sensibilizzazione. Nessun cambiamento per i radar fissi posti sull'autostrada A2 in direzione sud, all'altezza di Gentilino e Balerna. Quest'ultimo, noto per aver incassato oltre 8 milioni di franchi nei primi 6 mesi dalla posa nel 2016, continua a rilevare un consistente numero di infrazioni. La presenza dell'apparecchio, ribadisce il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi, è giustificata dalla pericolosità del tratto d'autostrada precedente due svincoli e la dogana.