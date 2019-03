È che ultimamente Pioletti di soldi ne vede pochi. Tenere in piedi il suo negozio di fumetti a Losanna, in questi tempi durissimi per l’editoria, è difficile anche per un dinamico esperto di fumetti come lui. Ma guai a pensare di vendere le sue preziose collezioni ! E ne ha tante: anche di Tex Willer, Zagor... L’amore per questi pregiati volumi illustrati vale bene qualche pasto saltato.

Quel Topolino di 70 anni fa Massimo Isotta, RSI 30 marzo 2019 - 08:30 Settanta anni fa usciva in Italia il primo numero di Topolino. Uno dei rari possessori di questa prima edizione (possiede in verità la collezione completa) vive e ha un negozio di fumetti a Losanna. Chi vi scrive teneva i Topolini nella biblioteca vicino al letto, e li leggeva di nascosto sotto le coperte quando scattava il coprifuoco materno. Se a quei tempi avessi conosciuto Lorenzo Pioletti sarebbe dunque immediatamente diventato il mio idolo. Lorenzo possiede infatti il primo libretto Topolino della storia, pubblicato nell’aprile del 1949. Oggi vale circa 2 mila franchi. Lo ha trovato da un signore di Losanna, che gli ha venduto le prime 100 edizioni. Il prezzo? E chi lo sa? Lorenzo non ce lo ha voluto dire. Per pudore? È che ultimamente Pioletti di soldi ne vede pochi. Tenere in piedi il suo negozio di fumetti a Losanna, in questi tempi durissimi per l’editoria, è difficile anche per un dinamico esperto di fumetti come lui. Ma guai a pensare di vendere le sue preziose collezioni ! E ne ha tante: anche di Tex Willer, Zagor... L’amore per questi pregiati volumi illustrati vale bene qualche pasto saltato. E poi vuoi mettere festeggiare i 70 anni del primo Topolino in sua compagnia? Anche perché Pioletti fa rima con fumetti.