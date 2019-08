Diritto d'autore

L'amore per le Barbie degli anni '60 07 agosto 2019 - 11:09 Elide Catenazzi Beeler, di Minusio vicino a Locarno, è una collezionista di Barbie: ne possiede oltre 300, ma tutte rigorosamente "vintage", ovvero prodotte dal 1959 (anno di nascita della celebre bambola), fino al 1967. Tutto è nato dalla prima Barbie regalatele dai genitori nel 1974 vestita da sposa. Da allora ha iniziato a collezionarle. Oggi sono allineate con cura nelle bacheche, restaurate, laddove necessario, e perfettamente pettinate e vestite. Un amore nato quando Elide aveva 10 anni e Barbie era appena arrivata dagli Stati Uniti in Europa. Con la rivoluzione culturale della fine degli anni 60 anche Mattel, l'azienda statunitense produttrice di Barbie, decide di cambiare volto e guardaroba alla sua bambola. Una scelta "infelice", per Elide: "Una volta avevano un'anima: compravi una sola bambola, con i relativi vestiti... poì negli anni '80 c'è stata una 'crisi' e le Barbie sono diventate usa e getta".