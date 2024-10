“A Coira Serve la somministrazione controllata di cocaina”

A Coira il persistere del problema della diffusione del crack e il crescente spaccio in area pubblica spingono la politica cittadina ad agire.

Patrik Degiacomi, responsabile del Dipartimento quello della formazione, della società e della cultura della città di Coira (capitale del canton Grigioni) auspica che al sempre maggior numero di consumatrici e consumatori di cocaina venga somministrata la droga in modo controllato.

“L’intero municipio di Coira vede un grande potenziale nell’introduzione della distribuzione controllata di sostanze a base di cocaina a persone con gravi dipendenze”, afferma l’esponente socialista in dichiarazioni riportate dal domenicale SonntagsBlick (SoBli). Una soluzione simile viene stata sperimentata con successo da quasi 30 anni con l’eroina.

Il crack è ormai ovunque in Svizzera

Dal 2020 ad oggi il consumo di crack è triplicato in Svizzera francese e si sta diffondendo a macchia d'olio in tutto il Paese, anche a Lugano.

