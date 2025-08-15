Circa 100’000 impieghi in Svizzera sono direttamente toccati dai dazi USA, secondo Economiesuisse

Altri sviluppi Qui Svizzera Le ragioni del Governo svizzero per dire sì a una nuova imposta sulle residenze secondarie Questo contenuto è stato pubblicato al L'abolizione del valore locativo è legata all'adozione di un'imposta immobiliare cantonale, facoltativa, sulle abitazioni secondarie, modifica costituzionale che il Consiglio federale chiede di approvare il prossimo 28 di settembre. Di più Le ragioni del Governo svizzero per dire sì a una nuova imposta sulle residenze secondarie

Qui Svizzera Falliti i negoziati per un trattato mondiale sulla plastica

A Ginevra, la Svizzera non è riuscita a ottenere l'accordo internazionale contro l'inquinamento da plastica che auspicava.

Qui Svizzera Sandoz: "nemmeno con dazi del 250% produrremo negli Usa"

Sandoz non ha intenzione di produrre i suoi medicinali negli Stati Uniti, nemmeno se il presidente americano Donald Trump metterà in pratica la minaccia di imporre dazi del 250% alla imprese farmaceutiche: lo afferma il Ceo Richard Saynor.

Qui Frontiera Gran San Bernardo: chiusure notturne per tunnel e passo

Il Gran San Bernardo - sia il traforo che il passo - sarà completamente chiuso al traffico di transito per un totale di nove notti nelle prossime settimane, dalle 23:00 alle 6:00.

Qui Svizzera I 30 km/h "non sono una moda passeggera"

L'Associazione traffico e ambiente (ATA) ha depositato una petizione contro le restrizioni al limite di velocità di 30 km/h nei centri abitati.

Qui Svizzera Coazione sessuale: condannato a 18 mesi ex cappellano di un collegio ticinese

La pena inflitta giovedì al sacerdote dalla Corte delle assise criminali di Lugano è decisamente inferiore rispetto a quella richiesta dall'accusa.

Qui Svizzera Gli ospedali svizzeri chiedono più celerità nel riconoscimento dei diplomi dei medici stranieri

Il riconoscimento dei diplomi rilasciati a medici stranieri è troppo lento. È il grido d'allarme lanciato dall'associazione degli ospedali svizzeri H+, secondo cui tali ritardi non permettono di colmare per tempo le lacune a livello di personale.

Qui Svizzera Firme false, la Cancelleria federale elabora un codice di condotta

La Cancelleria federale vuole mettere un freno agli scandali legati alle firme false per iniziative e referendum. Dopo quattro tavole rotonde, ha preparato un codice di condotta - giuridicamente non vincolante - destinato alle società che raccolgono firme a pagamento.

Qui Svizzera SSR, da novembre pubblicità anche in modalità "replay"

Dal mese di novembre chi guarderà la televisione sui canali della SSR non potrà sfuggire alla pubblicità, neppure in modalità "replay". Lo ha annunciato oggi l'azienda radiotelevisiva precisando che la misura viene introdotta in collaborazione con i distributori.