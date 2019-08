Il teologo di 52 anni ritiene che ci sia un sistema comprovato secondo il quale lo Stato definisce il matrimonio, al quale la Chiesa protestante dà in seguito la benedizione di Dio. Bisogna continuare ad applicare questa prassi, secondo Locher. "Se lo Stato si apre alle nozze fra omosessuali, non vedo perché non dovremmo seguirlo", afferma.

Matrimonio omosessuali, un sì che spicca 16 agosto 2019 - 13:05 Gottfried Locher, teologo e presidente della Federazione delle Chiese protestanti, si è detto favorevole al matrimonio per tutti. In un'intervista pubblicata dai quotidiani svizzero tedeschi del gruppo Tamedia, Gottfried Keller afferma che "anche l'omosessualità corrisponde alla volontà creativa di Dio". Per questa ragione, il teologo bernese è dell'opinione che sia il matrimonio civile che quello religioso dovrebbero essere possibili per le coppie omosessuali. Locher si esprime a titolo personale. La Federazione delle Chiese protestanti, di cui è presidente, resta infatti divisa sulla questione. A suo avviso, però, è importante che le Chiese protestanti considerino seriamente questa evoluzione della società. Per i riformati il matrimonio non è una questione di confessione e non fa parte delle tematiche fondamentali della fede. Il teologo di 52 anni ritiene che ci sia un sistema comprovato secondo il quale lo Stato definisce il matrimonio, al quale la Chiesa protestante dà in seguito la benedizione di Dio. Bisogna continuare ad applicare questa prassi, secondo Locher. "Se lo Stato si apre alle nozze fra omosessuali, non vedo perché non dovremmo seguirlo", afferma. Finora le Chiese protestanti non sono riuscite a mettersi d'accordo sulla questione. L'assemblea dei delegati dovrebbe decidere il 4 novembre e, secondo Locher, il tema potrebbe portare a una scissione.