Lo stalking diventa punibile con una pena fino a tre anni di detenzione

Keystone-SDA

Per decisione del Consiglio federale, dal 1° gennaio 2026 lo stalking diventerà un reato punibile con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

1 minuto

Keystone-ATS

Gli autori di atti persecutori verranno puniti con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La norma penale pertinente entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, ha deciso mercoledì il Consiglio federaleCollegamento esterno.

Gli atti persecutori, più comunemente noti come stalking, possono compromettere pesantemente il modo di vivere di una persona e la sua libertà personale, oltre che provocare gravi danni psichici, sociali ed economici.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Una svizzera su sei vittima di stalking Questo contenuto è stato pubblicato al “Lo stalking non va preso alla leggera. Non si tratta di un segnale di interesse verso una persona, ma della volontà di entrare a far parte della sua vita ad ogni costo”, ha rilevato Sylvie Durrer, direttrice dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) che ha organizzato la conferenza. Ma nel corso dei… Di più Una svizzera su sei vittima di stalking

Il Parlamento aveva quindi deciso di punirli con una norma specifica nel Codice penale, lo scorso 20 giugno. Lo stalking sarà perseguibile penalmente a querela di parteCollegamento esterno e punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La data dell’entrata in vigore è stata stabilita dal Governo alla scadenza del termine di referendum e dopo aver consultato i Cantoni.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative