Cavi FFS danneggiati, le autorità vodesi e ginevrine sanzionano i tifosi

I cavi sono stati danneggiati da un oggetto pirotecnico lanciato dai tifosi. Keystone-SDA

Sanzioni sono state adottate contro i club di Servette e Losanna dopo che il lancio di un petardo da parte di tifosi ha distrutto dei cavi elettrici alla stazione di Losanna, mandando in tilt il traffico ferroviario della regione.

3 minuti

Keystone-ATS

Le autorità vodesi e ginevrine hanno condannato con fermezza l’atto di vandalismo avvenuto domenica alla stazione di Losanna dopo la partita di calcio nota come il derby del Lemano. A seguito del lancio di un petardo che ha mandato in tilt il traffico ferroviario della regione, sono state adottate sanzioni nei confronti dei tifosi.

Secondo l’attuale stato delle indagini, un incendio, presumibilmente provocato da un dispositivo pirotecnico lanciato da sostenitori del Servette FC, ha completamente distrutto cavi elettrici nella stazione centrale del capoluogo vodese al momento della partenza del convoglio speciale, messo appositamente a disposizione dalle FFS per i tifosi ginevrini. L’episodio ha causato gravi perturbazioni al traffico ferroviario, hanno deplorato martedì mattina in un comunicato congiunto i Cantoni di Vaud e Ginevra e la Città di Losanna.

Le autorità hanno quindi deciso di attivare il dispositivo “Progresso”, il meccanismo cantonale di sanzioni progressive contro la violenza in ambito sportivo. Il Servette FC è stato colpito da una sanzione di livello 2: controlli rafforzati tramite videosorveglianza durante le prossime due partite e obbligo di dialogo con le autorità per tre incontri.

Il Lausanne-Sport dal canto suo – visto che all’uscita dello stadio tifosi della compagine losannese hanno fatto uso di oggetti pirotecnici contro le forze dell’ordine – si è visto invece infliggere una sanzione di livello 1, che prevede un dialogo obbligatorio con le autorità prima e dopo ogni partita per le prossime tre gare.

Inoltre, precisa il comunicato, è stata avviata un’inchiesta penale per identificare gli autori del gesto che ha causato il danneggiamento dei cavi. I responsabili rischiano procedimenti penali e sanzioni amministrative.

Le autorità ricordano che l’uso di dispositivi pirotecnici è regolamentato – e vietato, salvo durante le festività del 1° agosto – negli spazi pubblici e in quelli privati, come appunto lo stadio della Tuilière. I Cantoni e la Città invitano la Super League ad assumersi le proprie responsabilità e a sanzionare più severamente i club, sul modello di quanto avviene nelle partite UEFA.

A seguito dell’atto di vandalismo il traffico ferroviario tra Losanna e Renens resta fortemente perturbato anche martedì. Le FFS da lunedì hanno predisposto treni speciali e autobus sostitutivi tra le due città. Nel corso della giornata di martedì la società ferroviaria fornirà ulteriori informazioni in merito a un’eventuale estensione dell’offerta, ha dichiarato il portavoce delle FFS Jean-Philippe Schmidt all’agenzia Keystone-ATS. I complessi lavori di riparazione, durante i quali devono essere ricollegati 1’000 fili, sono tutt’ora in corso. Lunedì l’ex regia federale ha fatto sapere che le operazioni richiederanno diversi giorni.

